Disney vient de modifier une scène dans Lilo et Stitch et les fans ne sont pas heureux

Le public est souvent agacé lorsque des modifications sont apportées à leurs films préférés, et Disney est connu pour apporter des modifications à ses films pour diverses raisons. La dernière instance identifiée, en Lilo & Stitch, voit la fauteuse de troubles éponyme se cacher de sa sœur Nani sous des meubles bloqués par une boîte à pizza au lieu du sèche-linge dans la version originale du film.

La raison du changement était moins arbitraire que de telles modifications le sont souvent, car grimper dans un sèche-linge peut entraîner la possibilité pour un enfant de se blesser, et de nombreux petits enfants étant tenus d’acquiescer par Disney + pendant que leurs parents tentent de travailler à domicile, ils Je vais probablement voir les choses par eux-mêmes et ne pas avoir un adulte à proximité pour leur dire de ne pas le faire quand quelque chose de dangereusement imitable apparaît à l’écran. De cette façon, au lieu qu’un enfant ne devienne effrayé et pris au piège dans une utilité domestique, la fabrication d’un fort glorifié à partir de meubles et de carton a considérablement moins de risque de blessure, et dans les bonnes circonstances, cela pourrait en fait être drôle.

Bien sûr, beaucoup de fans ne sont pas trop satisfaits de la petite modification et sont maintenant allés sur Twitter pour exprimer leurs réflexions à ce sujet, avec juste un échantillon de ce que les gens disent vu ci-dessous:

Ce n'est pas l'effet Mandela! Disney a réellement modifié une scène dans "Lilo & Stitch"

– Inside the Magic (@InsideTheMagic) 26 mars 2020

Quand apprendront-ils que l'altération ne fait qu'empirer les choses.

– James Allder (@JimAllder) 27 mars 2020

Super, maintenant ça ressemble à un four. Que diriez-vous d'une nappe au lieu d'une boîte à pizza?

– Troy St.James (@TroyStJames) 26 mars 2020

C'est tellement stupide

– 〽️ike (@ Zolfo94) 28 mars 2020

Prenez soin de vous expliquer @disneyplus #liloandstitch #DisneyPlus #DisneyPlusUK @DisneyPlusUK #Disney pic.twitter.com/uP5wpTuVln

– ღ Kαтıε ღ (@ Katiie90_x) 30 mars 2020

Souvent, les changements que Disney apporte à ses films sont pour des raisons de localisation, comme la version japonaise d’Inside Out qui voit le tout-petit Riley refuser de manger des poivrons verts au lieu du brocoli, car ce dernier est très apprécié là-bas, ou Moana est renommée Vaiana dans certaines parties de l’Europe. pour éviter la contrefaçon de marque et pour éviter également l’association avec une star du porno italienne anonyme du même nom populaire dans les années 80. Certains sont plus insidieux cependant, comme dans Onward, où la référence que le policier cyclope Spectre fait à propos de sa petite amie a été éditée hors de la coupe russe du film en raison de la déchaînement du pays et de l’homophobie imposée par l’État.

Ce n’est qu’une modification mineure, et contrairement, disons, à l’ingérence persistante de George Lucas avec Star Wars, où chaque modification inutile irritait davantage les fans, cela n’affecte pas le plaisir des téléspectateurs du reste du film. Après tout, Lilo & Stitch est un assortiment joyeux de plaisir anarchique, et sans le danger que les petits enfants soient inspirés par inadvertance à se mettre en danger, tout le monde peut continuer à en profiter en tant que tel.