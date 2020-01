Disney vient de révéler comment le plus grand film MCU Phase 4 de cette année se connectera à «Endgame» – .

Le MCU Phase 4 de Marvel contient 14 titres différents, dont six films autonomes et huit émissions de télévision. Ils continueront à construire l’univers cinématographique Marvel et à faire évoluer le scénario, nous rapprochant de plus en plus de la prochaine aventure épique comme Endgame. N’oubliez pas que nous avons un écart de cinq ans entre Infinity War et Endgame qui peut être utilisé pour présenter d’autres héros et méchants jusqu’à ce que nous rattrapions l’actuel MCU (c’est 2023-2024, selon les événements de Spider-Man : Loin de la maison). De tous ces films et émissions de télévision, deux titres se distinguent jusqu’à présent, car ils devraient devenir des moments charnières dans la chronologie principale du MCU. Maintenant, Marvel a confirmé que les deux incluront des liens avec Endgame.

Ce sont tous les deux des films, et ils sont uniques de différentes manières compte tenu de toutes les rumeurs et de toutes les récentes révélations officielles de Marvel. L’un d’eux est le docteur Strange dans le multivers de la folie (7 mai 2021), qui sera lié à Loki et WandaVision, selon Marvel. Des rapports récents indiquent également que le film présentera les mutants du MCU, Deadpool et Wolverine devraient apparaître. De plus, le film pourrait également fournir la première tournure majeure de la phase 4, transformant Wanda en méchant – c’est aussi une rumeur, soit dit en passant.

L’autre est The Eternals, qui sort le 6 novembre 2020 et est censé présenter un tas de nouveaux héros qui peupleront cet univers MCU en expansion. Le film sera le premier film non-Avengers depuis Captain America: Civil War à présenter un casting impressionnant qui comprendra un tas de nouveaux super-héros. Marvel nous a déjà dit que l’action dans Eternals s’étalait sur quelques millénaires, confirmant une fuite récente. Kevin Feige a également déclaré que ces nouveaux héros connaissaient bien les Avengers, bien que les Avengers n’aient pas encore réalisé que la Terre avait d’autres défenseurs en place qui auraient pu jouer un rôle en aidant à arrêter Thanos.

Bien que l’intrigue Eternals soit toujours un mystère, il était facile de supposer que le film serait une préquelle, avec beaucoup d’action se déroulant bien avant les événements de Captain America: The First Avenger. Cependant, il s’avère que le film pourrait être beaucoup plus excitant que cela, car il explorera également les liens avec Endgame. La nouvelle vient de Newsarama, qui a répertorié le nouveau synopsis étendu pour The Eternals, comme l’a révélé Disney dans un récent aperçu du film en 2020 (c’est nous qui soulignons):

Les Eternals de Marvel Studios présentent une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre le plus ancien ennemi de l’humanité, The Deviants.

La distribution d’ensemble exceptionnelle comprend Richard Madden comme Ikaris tout-puissant, Gemma Chan comme Sersi amoureux de l’humanité, Kumail Nanjiani comme Kingo à propulsion cosmique, Lauren Ridloff comme Makkari ultra-rapide, Brian Tyree Henry comme l’inventeur intelligent Phastos, Salma Hayak en tant que chef sage et spirituel Ajak, Lia McHugh en tant que Sprite éternellement jeune et vieux couloir, Don Lee en tant que puissant Gilgamesh, Barry Keoghan en tant que Druig plus éloigné et Angelina Jolie en tant que féroce guerrière Thena. Kit Harrington a été choisi comme Dane Whitman.

Réalisé par Chloé Zhao, qui a dirigé le film de Sundance acclamé par la critique The Rider, et produit par Kevin Feige, The Eternals sortira dans les salles américaines le 6 novembre 2020.

The Eternals devrait être un film passionnant même en tant que préquelle, mais ce sera encore mieux s’il est directement lié à Endgame. Apprendre à connaître les nouveaux héros n’est pas la seule chose que nous voulons du film. Nous devons également savoir ce qu’ils ont fait pendant toutes ces années, en particulier pendant les événements d’Infinity War, les cinq années qui ont suivi et Endgame.

Source de l’image: Marvel

