Disneyland Around the Seasons est un incontournable de Disney + – / Film

(Bienvenue à Sortir du coffre de Disney, où nous explorons les joyaux méconnus et les catastrophes oubliées actuellement en streaming sur Disney +.)

Au cours de ses premiers mois, le service de streaming Disney + a offert à ses millions d’abonnés une multitude d’options de visualisation. Si vous aimez Star Wars, consultez The Mandalorian ou les nombreux films antérieurs de la franchise. Marvel est votre vitesse? Bon, ayez les différents films MCU disponibles pour le streaming. Etc. Mais si vous faites défiler les centaines d’options dans la zone Films, il y a deux titres qui sortent comme des pouces douloureux. Le premier, un épisode télévisé intitulé «The Plausible Impossible», est quelque chose que cette chronique a souligné le mois dernier.

L’autre est une tranche d’une heure du même spectacle qui, selon votre point de vue, fonctionne comme un film à la maison et une capsule temporelle.

The Pitch

“Disneyland Around the Seasons” n’est pas tout à fait ce à quoi il ressemble sur la base du titre, ne serait-ce que parce qu’un seul segment de l’épisode est axé sur les saisons. Comme je l’ai expliqué en parlant de «The Plausible Impossible», cette heure est un vestige de la série télévisée d’anthologie de Walt Disney. Cette phrase peut ressembler à une bouchée, mais c’est aussi le moyen le plus précis de faire connaître l’émission. En 1956, lorsque “The Plausible Impossible” a été diffusé sur ABC, le spectacle s’appelait simplement Disneyland. Mais en 1966, lorsque “Disneyland Around the Seasons” a été diffusé, la série avait changé de titre deux fois et était sur un nouveau réseau. Il était désormais connu sous le nom de Wonderful World of Color de Walt Disney. (Le programme tel qu’il existe en 2019 est The Wonderful World of Disney d’ABC.)

L’émission a été renommée ainsi, et les réseaux commutés, pour la même raison. Au début des années 1960, ABC ne diffusait pas ses programmes en couleur, mais NBC le faisait. Pour un studio qui avait depuis longtemps adopté Technicolor, il était nécessaire que le programme de Disney soit diffusé en couleur. Bien sûr, cela n’a pas aidé les choses que le réseau ABC avait hésité à vendre sa participation dans le parc à thème Disneyland jusqu’en 1960. (Pour ceux d’entre vous qui ne savaient pas qu’un réseau de télévision possédait une partie de Disneyland à l’époque … eh bien, c’est une conversation pour une autre fois, mais les temps étaient différents à l’époque.) Le monde merveilleux de Walt Disney était autrement un programme très similaire à ce qui a été diffusé dans les années 1950. Chaque épisode pourrait explorer l’un des quatre pays que vous pouvez trouver dans le parc à thème Disneyland: Adventureland, Fantasyland, Frontierland et Tomorrowland.

Bien que cela soit vrai, en 1966, l’orientation générale du spectacle avait légèrement changé. Cette année-là, l’émission en était à sa treizième saison, avec 25 épisodes. (En 2019, l’émission a diffusé 53 saisons de plus de 1100 épisodes.) De ces 25 épisodes, sept étaient des versions sérialisées de films d’action en direct récents et dix autres étaient de nouveaux films divisés en épisodes sérialisés, des films tels que Gallegher Va vers l’Ouest et Willie et le Yank. (Je vous le promets, ce sont de vrais titres.) Les itérations antérieures de la série ont également fait le temps pour le contenu sérialisé comme Zorro et Davy Crockett, mais ils avaient également diffusé plus d’épisodes explorant des sujets sous forme non fictionnelle, de l’exploration spatiale aux principes de l’animation .

De temps en temps au cours de cette première décennie ou plus d’épisodes, le spectacle se rendait dans le parc à thème dont l’existence était inextricablement liée à celui-ci. “Disneyland Around the Seasons” a suivi les traces d’épisodes sur le thème des vacances, des divertissements nocturnes, etc. Mais l’épisode se démarque pour une raison beaucoup plus grande et beaucoup plus triste – bien que vous ne le sachiez pas dans la présentation Disney +.

Le film

“Disneyland Around the Seasons” a été diffusé sur NBC le 18 décembre 1966. Si vous n’êtes pas un super-fan ou si vous ne connaissez pas vos dates culturelles / historiques importantes, celle-ci peut avoir peu d’importance pour vous. Mais les fans purs et durs reconnaîtront que la date de diffusion est assez importante: Walt Disney est décédé trois jours plus tôt, le 15 décembre 1966. Disney avait été l’hôte de l’émission de télévision depuis sa création, et apparaîtrait techniquement pendant le reste du treizième saison pour introduire des segments. Mais «Disneyland Around the Seasons» a eu l’honneur douteux d’être le premier épisode à être diffusé après son décès.

La diffusion originale, bien sûr, n’a pas laissé cela ignoré – Dick Van Dyke de Mary Poppins et le journaliste de télévision Chet Huntley ont rendu un bref hommage à l’homme et à sa légende avant que “Disneyland Around the Seasons” ne soit diffusé correctement. Maintenant, si vous êtes déjà allé à Disney + pour regarder cet épisode, ne vous en faites pas trop: l’épisode diffusé sur le service n’inclut pas cette séquence commémorative. Il n’y a aucune raison claire pour laquelle il a été supprimé. Cela dit, étant donné que le mémorial Van Dyke / Huntley a été spécialement conçu (et rapidement) pour reconnaître le décès de l’homme dont l’atelier portait son nom, la nécessité d’inclure un hommage maintenant serait moins pressante.

Mis à part ce quiz, peut-être la partie la plus convaincante de “Disneyland Around the Seasons” est le rappel que le milieu des années 1960 a été une période très excitante de bouleversements et de changements au sein des parcs à thème Disney. La configuration de l’épisode est certes un peu mince. Walt célèbre, à certains égards, la deuxième décennie de Disneyland. Le 17 juillet 1965 a marqué le 10e anniversaire de Disneyland, et le versement d’une heure qui a suivi est destiné à mettre en évidence certains des grands et nouveaux changements survenus dans le parc depuis cette date. La spécificité de cet anniversaire est également nécessaire: l’une des attractions qui est présentée dans l’épisode est Great Moments with Mr. Lincoln, qui a ouvert ses portes au parc le 18 juillet 1965.

L’épisode culmine avec un défilé de vacances pendant la journée alors qu’il traverse Main Street, États-Unis. Si vous avez déjà vécu un défilé moderne de Disneyland, vous verrez des personnages familiers; si vous avez vécu un défilé de vacances moderne à Disneyland, vous verrez également des apparences évidentes du Père Noël et de ses rennes. Ce qui est vraiment fascinant pour moi, en tant que personne qui a vu de tels défilés et visité de nombreux parcs Disneyland au cours de la dernière décennie, c’est la volonté surprenante des personnages de ce défilé de se promener jusqu’à des invités aléatoires. De nos jours, aussi animés que puissent être les défilés des Fêtes, ils sont beaucoup plus contrôlés et sécurisés. Celui de l’épisode n’est pas exactement une affaire délabrée, mais il y a un flou dans le défilé que je trouve à la fois délicieux et un peu énervant. (Il y a suffisamment de gros plans extrêmes de personnages pour durer toute une vie dans ce segment. Et selon votre opinion sur la conception des costumes, ces gros plans pourraient vous donner les volontés.)

Le reste de «Disneyland Around the Seasons» est une véritable cavalcade convaincante de ce qu’était le parc Disneyland et de la façon dont le milieu des années 1960 est encore l’une des périodes fondamentales les plus importantes de son histoire. La place de la Nouvelle-Orléans, qui abrite deux des plus belles attractions de parcs à thème à avoir jamais existé – Pirates des Caraïbes et The Haunted Mansion – a été dévoilée pour la première fois en juillet 1966, bien que les attractions elles-mêmes n’ouvriraient pas pendant au moins un an. (Soit dit en passant, les fans des parcs à thème devraient réfléchir à la façon dont cette stratégie fonctionnerait maintenant: ouvrir un terrain sans aucun trajet.) C’est un petit monde, qui a été un grand succès à l’Exposition universelle de New York en 1964, tout comme Great Moments avec M. Lincoln, obtient également son moment au soleil dans l’épisode. Et nous pouvons même voir la section sur le thème des dinosaures du chemin de fer Disneyland dans le monde primitif.

D’un point de vue cinématographique, ce qui me fascine le plus dans cet épisode, c’est à quoi devait ressembler la logistique pour filmer tout cela. Cette séquence était destinée à une émission télévisée nationale, quelque chose qui serait vu par des millions de personnes. Je mentionne cela parce que je pense à une circonstance récente, dans laquelle ma femme et moi avons visité le parc Disneyland alors qu’un film spécial ABC mettant en vedette le défilé de Noël Disneyland était en cours de tournage. Certaines parties de Main Street, aux États-Unis, avaient été bouclées, donnant la priorité aux célébrités apparaissant et à toute autre personne participant au défilé par rapport aux invités eux-mêmes. Il y avait un public pour ces performances, mais tout a été géré avec beaucoup de soin et chronométré avec précision.

Comparez cette expérience avec les images de musiciens dansant et chantant sur la place de la Nouvelle-Orléans menant à la scène du patio du restaurant French Market. (Un restaurant, je dois le noter, qui existe toujours et vaut le détour.) Le caméraman est affreusement proche des artistes, et on n’a jamais l’impression qu’ils sont bloqués par des garde-corps ou des agents de sécurité, ou que les invités ne le sont pas capable de se déplacer librement. Il y a un sens étonnant de la proximité dans ces segments (et dans ce segment de défilé) qui rend cette heure étrangement très attachante.

En plus de cela, ce sera de l’herbe à chat pour tous ceux qui aiment les parcs à thème Disney et leur histoire, ne serait-ce que parce que vous aurez un bref aperçu de la radicalité des choses dans les années 1960. Pensez aux manèges qui définissent maintenant Disneyland: Splash Mountain, Space Mountain, Big Thunder Mountain Railroad, Indiana Jones Adventure, Toontown et Galaxy’s Edge. Ce sont tous des manèges qui sont venus bien après la diffusion de cet épisode. Les images du parc sont un instantané du temps que nous ne pouvons pas vivre à nouveau (ou, pour ceux d’entre nous nés après 1966, du tout). Nous connaissons peut-être certaines terres, mais pas comme ça. Tomorrowland, par exemple, était l’endroit à voir, bien sûr… mais c’était l’endroit pour voir un homme voler tout en portant un jetpack. (Fans de The Rocketeer, assemblez-vous. Vous aimerez ce morceau dans l’épisode.)

L’héritage

“Disneyland Around the Seasons” n’est que le deuxième épisode de la série télévisée d’anthologie de Walt Disney à se diriger vers le service de streaming Disney +. Tout comme «The Plausible Impossible», il était autrefois disponible sur une collection de DVD de Walt Disney Treasures, le genre d’ensemble qui faisait toujours appel au vrai super-fan. Mais maintenant, tout le monde peut le regarder. Et comme je préconise très publiquement que Disney + présente tous les épisodes de l’émission d’anthologie, je vous recommande sincèrement de vérifier cela.

Pour l’instant, il n’est pas prévu d’ajouter d’autres épisodes de la série Disneyland TV à Disney +. (Je noterai ici que de nombreux autres épisodes de la série télévisée étaient disponibles sur les DVD de Walt Disney Treasures, alors j’espère qu’ils recevront bientôt le traitement HD.) Mais des épisodes comme «Disneyland Around the Seasons», même s’ils se terminent dans la section Films de Disney + valent bien une montre. Ce n’est pas seulement le lien morbide avec le décès de Disney – ces épisodes représentent des capsules temporelles divertissantes qui montrent ce que c’était que de voir Disney Imagineering en action dans l’une de leurs périodes les plus créatives et fertiles.

