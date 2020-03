Disneyland et Disney World resteront fermés à cause des problèmes de coronavirus

Disneyland et Disney World garderont leurs portes fermées indéfiniment en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

Le coronavirus continue d’affecter le monde d’une manière qui n’a pas été vue de notre vivant. Les écoles ont fermé pour le reste de l’année, seules les entreprises essentielles sont autorisées à rester ouvertes, et les rassemblements publics ont été presque interdits. Maintenant, Disneyland et Disney World garderont leurs portes fermées indéfiniment en raison de la pandémie.

Disneyland et Disney World devaient à l’origine rouvrir leurs portes le mercredi 1er avril. Les parcs ont été fermés plus tôt ce mois-ci, ce qui en fait la troisième fois qu’ils l’ont fait. Disneyland a fermé ses portes pour la première fois en 1963 après que le président John F. Kennedy a été abattu et que les deux parcs ont été fermés après les attaques terroristes du 11 septembre.

Les employés horaires des parcs à thème continueront cependant d’être payés jusqu’au 18 avril. La Californie, l’État d’origine de Disneyland, est actuellement sous le coup d’une ordonnance de séjour à la maison qui interdit à toute entreprise non essentielle d’ouvrir jusqu’à ce que la commande soit levée, ce qui comprend le lieu de bonheur emblématique sur Terre. Dans un communiqué, la société a déclaré que la guérison des personnes reste une priorité et était à l’origine de la décision de rester fermée:

«Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude quant aux impacts de COVID-19, la sécurité et le bien-être de nos clients et employés restent la priorité absolue de la Walt Disney Company. En raison de cette pandémie sans précédent et conformément aux directives fournies par les experts de la santé et les représentants du gouvernement, Disneyland Resort et Walt Disney World Resort resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. »

Que pensez-vous tous de ces dernières nouvelles? Êtes-vous heureux de voir que Disney garde les portes de Disneyland et Disney World fermées à cause du coronavirus? Nous essayons d’aller dans l’un de ces parcs au printemps? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Source: The Hollywood Reporter

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!