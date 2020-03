Disneyland et Universal Studios fermeront leurs portes en raison d’un coronavirus

Disneyland fermera ses portes au public pour la quatrième fois de l’histoire en raison de l’épidémie de coronavirus dans le monde. Récemment, le gouvernement américain a annoncé des mesures extrêmes suspendant les vols d’Europe vers les États-Unis. États-Unis, tandis que Disney et Hollywood prennent également leurs propres mesures. Les installations de Disneyland en Californie fermeront leurs portes, tandis que Walt Disney World à Ornaldo, en Floride, restera ouvert pour le moment. Pour sa part, Universal Studios a annoncé qu’il fermerait ses portes pour les mêmes raisons.

Dans un communiqué, Disney a annoncé qu’il allait fermer les portes de son parc d’attractions, Disneyland, situé en Californie en raison de Covid-19.

«Bien qu’aucun cas de COVID-19 n’ait été signalé à Disneyland, après avoir soigneusement examiné les recommandations du gouvernement californien et dans l’intérêt de nos clients et employés, nous procéderons à la fermeture du parc Disneyland et de Disney California Adventure à partir du matin du 14. Mars et le reste du mois. “

Universal Studios fermera également ses installations à Hollywood. Voici sa déclaration:

«La santé et la sécurité des membres de notre équipe sont toujours notre priorité. Avec une grande prudence et en réponse au guide de sécurité du Département de la santé publique de Californie, Universal Studios Hollywood fermera ses portes à partir du samedi 14 mars. Le parc à thème prévoit de rouvrir ses portes le 28 mars alors que nous continuons de surveiller la situation. Univeral CityWalk restera ouvert. Nous proposerons des mises à jour à mesure que la situation évolue. »

Dans le monde, il y a eu plus de 118 000 cas dans 114 pays et plus de 4 000 décès. Récemment, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie mondiale covid-19.

