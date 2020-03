Disneyland ferme temporairement ses portes face aux craintes des coronavirus

Disneyland ferme temporairement ses portes face aux craintes du Coronavirus

La fin des temps est certainement à nos portes, car Disneyland, mieux connu comme l’endroit le plus heureux de la Terre, a révélé qu’il fermerait temporairement les deux parcs, y compris California Adventure, jusqu’à la fin mars au milieu des préoccupations mondiales de l’épidémie de coronavirus.

La déclaration officielle se lit comme suit:

Bien qu’aucun cas de COVID-19 n’ait été signalé à Disneyland Resort, après avoir soigneusement examiné les directives du décret du gouverneur de Californie et dans le meilleur intérêt de nos clients et employés, nous procédons à la fermeture de Disneyland Park et Disney California Aventure, du matin du 14 mars à la fin du mois. Les hôtels de Disneyland Resort resteront ouverts jusqu’au lundi 16 mars pour donner aux clients la possibilité de prendre les dispositions de voyage nécessaires; Le centre-ville de Disney restera ouvert. Nous surveillerons la situation en cours et suivrons les conseils et les orientations des responsables fédéraux et des États et des agences de santé. Disney continuera de payer les membres de la distribution pendant cette période.

La chaîne de parcs à thème avertit les clients qu’il y aura un flux important d’appels entrant et leur demande de rester patients pendant qu’ils travaillent pour répondre à toutes les questions, mais assure qu’ils rembourseront ceux qui ont des réservations d’hôtel pendant la période de fermeture et que ceux qui souhaitent annuler ou reprogrammer leurs forfaits pour plus tard en 2020 peuvent le faire sans les frais habituels de 50 $.

La décision intervient dans une semaine de nombreuses décisions importantes prises à la suite de l’épidémie mondiale, la NBA et la LNH suspendant le reste de leurs saisons tandis que la NCAA a annulé le tournoi annuel March Madness et que la MLB a reporté leur saison régulière. D’autres annulations majeures incluent E3, WonderCon et SXSW tandis que de nombreuses sorties de films majeures ont été retirées, retardées ou annulées.