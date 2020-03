Disneyland: fermeture des parcs Disney au Japon par Coronavirus | INSTAGRAM

Disney fermera ses parcs à thème au Japon par mesure de sécurité pour l’augmentation de Covid-19.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La société cessera d’exploiter Tokyo Disneyland et DisneySea à partir d’aujourd’hui jusqu’au 15 mars.

La décision, selon un communiqué, a été prise en raison de la demande du gouvernement japonais d’annuler ou de reporter des événements massifs dans les semaines à venir pour empêcher la propagation du virus.

Vous pourriez également être intéressé: Netflix est le seul bénéficiaire du coronavirus

Les parcs n’avaient pas fermé leurs portes depuis 2011, lorsqu’un tsunami a frappé la côte du pays japonais.

Les personnes qui avaient déjà un billet pour visiter les attractions pendant ces jours peuvent recevoir un remboursement ou prolonger la date de la visite, a déclaré l’opérateur.

Lisez aussi: Memes: Coronavirus apporte le rire et la panique dans les réseaux sociaux

Au Japon, huit personnes qui ont perdu la vie à cause du coronavirus et au moins 900 personnes infectées sont signalées. Universal Studios Japan suspendra également ses activités.

En janvier, Disney a fermé ses parcs à thème à Shanghai et à Hong Kong, en Chine, en raison de l’épidémie du virus. Le célèbre parc d’attractions a annoncé le premier jour des vacances du Nouvel An chinois, qui resterait fermé jusqu’à nouvel ordre en raison de la propagation du coronavirus, qui a provoqué une urgence en Chine et a déjà contaminé plus de 800 personnes. .

La fermeture du parc a été une décision prise “à des fins de prévention et de contrôle de l’épidémie et pour préserver la santé” de ses clients et travailleurs, a indiqué Shanghai Disney sur son site Internet. La Chine a déclaré qu’elle fermerait certaines parties de la Grande Muraille et d’autres lieux publics à Pékin pour éviter la contagion par le coronavirus.

.