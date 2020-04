DisneyLife fermé | À l’affiche Disney Plus

Avec le lancement de Disney + au Royaume-Uni et en Irlande le 24 mars, il a été annoncé que la plate-forme DisneyLife fermerait ses portes le 23 avril.

DisneyLife a maintenant été complètement arrêté. Lorsque vous visitez le site Web officiel de DisneyLife, il redirige désormais automatiquement vers Disney +. Sur ses comptes de médias sociaux, il a partagé:

DisneyLife n’est plus disponible à partir du 23 avril 2020. Merci d’être un fidèle client DisneyLife.

L’application a été lancée en 2015 et comprenait non seulement une vaste bibliothèque de films et d’émissions Disney, mais elle offrait également des livres, des jeux, des albums et la diffusion en direct des chaînes Disney. Il a également offert une remise de 10% dans les magasins Disney et en ligne.

Les clients DisneyLife ne seront pas automatiquement transférés vers Disney +, ils devront donc s’abonner pour l’utiliser.

Personnellement, j’utilise DisneyLife depuis son lancement et bien qu’il n’ait pas le meilleur bilan pour les mises à jour régulières, il offrait de nombreux extras et la remise de 10% serait généralement rentable, surtout si vous avez un ajout à Disney objets de collection comme moi!

Allez-vous manquer DisneyLife?

