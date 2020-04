DisneyNature Diving With Dolphins Review

DisneyNature donne un aperçu des coulisses de la façon dont les cinéastes ont réalisé certains de leurs documentaires. Avant le Jour de la Terre, DisneyNature a publié trois documentaires sur les habitats des animaux et trois documentaires sur la façon dont ces documentaires ont été réalisés. «Plonger avec les dauphins» nous donne un aperçu des coulisses de «Dolphin Reef».

C’est l’un de mes documentaires préférés que j’ai vu. J’aime les dauphins et j’adore voir comment les films sont réalisés. Voir comment les directeurs de la photographie sont capables de capturer la beauté et l’émerveillement de l’océan profond sans perturber l’écosystème. Le regard de près sur les dauphins, les requins, les baleines à bosse, les poissons, les tortues et toutes les créatures des profondeurs à l’intérieur du vaste bleu de l’océan est carrément fascinant.

Comme mentionné dans mes deux critiques de «Dolphin Reef» et «Elephant», le style de narration des principaux documentaires de DisneyNature peut apparaître à la fois caricatural et enfantin. Ces documentaires en coulisses donnent un style de narration plus mature. Si le style normal n’est pas pour vous, je vous recommande de regarder ces documentaires car il vous parlera probablement plus. Donner encore plus de crédibilité à ce documentaire est le narrateur en particulier; Céline Cousteau, fille du célèbre explorateur océanique Jacques Cousteau. Personne n’a jamais été aussi crédible pour explorer les profondeurs que Jacques Cousteau et j’ai le sentiment qu’il a inculqué cet amour de l’océan et le désir de raconter son histoire à sa fille. Il brille à travers ce documentaire.

«Plonger avec les dauphins» nous aide à comprendre l’intimité que préfèrent les créatures océaniques. La majorité des dauphins et des baleines à bosse que l’équipage a essayé de filmer ont ignoré l’équipage, montrant leur derrière et refusant d’être filmé. Beaucoup vont nager pour éviter d’être filmés et comme les créatures marines sont des nageurs beaucoup plus rapides que l’équipage, les cinéastes doivent attendre de trouver une créature prête à être filmée.

Il y a deux moments dans ce documentaire qui m’ont vraiment marqué. Le premier est la grotte des tortues. C’est une catacombe effrayante qui a été la fin de nombreuses tortues. L’équipe de tournage suit le dauphin principal et une tortue alors qu’ils se retrouvent coincés dans cette catacombe. Ils suivent le couple alors qu’ils cherchent désespérément la sortie avant de se noyer. Les deux sont capables de trouver la sortie et de se précipiter à la surface pour respirer avant de continuer à nager. C’est un moment absolument époustouflant. L’autre est un moment où l’équipage filme des dauphins par vagues. Un vidéaste assis à l’arrière d’un jet ski attrape un groupe de dauphins dans la vague. Pendant ce temps, le pilote de jet ski doit bien le chronométrer, afin que le vidéaste puisse capturer le pod, mais doit également accélérer au bon moment afin que la paire ne se fasse pas dépasser. C’est absolument époustouflant à regarder.

«Dolphin Reef» de DisneyNature était un excellent documentaire à regarder avec toute la famille. «Plonger avec les dauphins» est plus destiné aux adultes. Je crois que de nombreux enfants qui seraient captivés par le style de «Dolphin Reef» pourraient ne pas être aussi captivés par «Plonger avec les dauphins». Mais, c’était toujours une montre très éducative et informative. Je recommanderais à tout adulte qui veut en savoir plus sur l’océan et la cinématographie.

Classement: 4 étoiles sur 5.

Avez-vous regardé “Plonger avec les dauphins?” Qu’en as-tu pensé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

