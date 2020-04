DisneyNature Dolphin Reef & Penguins Home School Educational Packs Available

Vendredi dernier, Disney a ajouté de nouveaux films documentaires DisneyNature sur Disney +, Dolphin Reef et Penguins. Et avec des écoles fermées dans le monde entier en raison du Coronavirus, vous cherchez peut-être des moyens d’éduquer vos enfants ou même vous-même pendant que vous êtes à la maison. Ces deux films ont un guide éducatif disponible, qui convient aux enfants de la 2e à la 4e année (7 à 12 ans).

Vous trouverez ci-dessous des détails sur ces nouveaux films DisneyNature, ainsi qu’un document PDF pour chacun, que vous pouvez télécharger et imprimer pour l’utiliser.

Pingouins Disney

Le tout nouveau long métrage de Disneynature «Penguins» est une histoire de passage à l’âge adulte sur un pingouin Adélie nommé Steve qui rejoint des millions de mâles au printemps glacial de l’Antarctique dans une quête pour construire un nid approprié, trouver un partenaire de vie et démarrer un famille. Rien de tout cela ne lui vient facilement, d’autant plus qu’il est ciblé par tout, des épaulards aux phoques léopards, qui menacent sans vergogne son bonheur pour toujours.

Cliquez ici pour télécharger le livret d’activités

DisneyNature Dolphins Reef

Racontée par l’actrice Natalie Portman, lauréate des Oscars et Golden Globe, Disneynature’s “Dolphin Reef” raconte l’histoire spectaculaire d’Echo, un jeune dauphin à gros nez du Pacifique qui semble beaucoup plus intéressé à explorer le récif de corail et ses habitants intrigants qu’à apprendre à survivre. en elle.

Cliquez ici pour télécharger le livret d’activités

Découvrez ces autres packs pédagogiques DisneyNature en cliquant ici

