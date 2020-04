DisneyNature Elephant Review | À l’affiche Disney Plus

Alors que nous approchons du Jour de la Terre, DisneyNature a publié plusieurs documentaires, dont “Elephant” qui nous donne un aperçu plus détaillé des schémas de migration des éléphants. Ce documentaire suit un troupeau d’éléphants à travers l’Afrique à la recherche d’eau douce. Le voyage épique prend des centaines de kilomètres à travers le désert et le delta jusqu’à une rivière.

Dans ce documentaire, nous rencontrons Gaia, la matriarche du troupeau d’éléphants; Shani, la sœur de Gaia et la mère de Jomo, un éléphanteau. Alors que le troupeau traverse le désert, les éléphants subissent une chaleur brutale, des ressources d’éclaircie et des prédateurs persistants; comme les crocodiles, les lions et les hyènes. Nous voyons comment les décisions de Gaia en tant que matriarche ont un impact sur le reste du troupeau. Elle doit peser le pour et le contre de chaque décision qu’elle prend, car chaque choix présente à la fois un risque et une récompense. Elle doit décider de traverser une rivière où se trouvent des crocodiles. Elle doit décider de prendre le chemin le plus court vers l’eau qui traverse le pays du lion, ou de prendre un itinéraire plus long qui a moins de prédateurs, mais conduira à encore moins de ressources et pourrait conduire à la famine si ce n’est pas le bon moment de l’année. Nous voyons aussi comment le troupeau d’éléphants doit faire face à un troupeau rival d’éléphants qui essaie de s’emparer de son lopin de terre. Les menaces sont constantes et la matriarche doit ouvrir la voie à son troupeau.

DisneyNature utilise une fois de plus son style unique de narration pour transmettre son message. Les documentaires de DisneyNature ont l’impression qu’ils pourraient être transformés en films d’animation, mais ils sont dans la vraie vie. Le style peut être caricatural et enfantin, mais lorsqu’il est fait correctement, il peut être intéressant pour le spectateur.

Dans ma précédente critique de «Dolphin Reef», j’ai noté à quel point j’aimais le style de ce documentaire. Cela ne fonctionne pas aussi bien pour “Elephant” que pour “Dolphin Reef”. Je ne sais pas si c’est parce que quelqu’un a souligné leurs défauts avec le style et je le remarque maintenant.

Une autre partie importante d’un documentaire est le narrateur. Un bon narrateur tient le public informé et engagé. Je ne l’ai pas compris ici. Meghan Markle a fait du bon travail avec la narration, mais je n’étais tout simplement pas obligée par elle. Je crains sa présence car le narrateur pourrait fournir un contrecoup inutile contre ce film. Compte tenu des manchettes qu’elle a faites récemment en ce qui concerne la famille royale britannique, le déménagement au Canada, puis aux États-Unis et les problèmes de financement de la sécurité dans ces endroits, je pense qu’il y aura beaucoup de gens dans les trois pays qui s’opposeront à elle. Cela n’importe pas pour certains. Ça n’avait vraiment pas d’importance pour moi. Mais, j’ai une expérience typiquement américaine. J’ai des amis au Royaume-Uni et au Canada qui sont catégoriques: ils ne le verront pas à cause d’elle, en particulier parce qu’elle a abandonné la vie royale, mais utilise toujours le titre de duchesse de Sussex.

Le film n’est pas mal du tout. Les images et les sons de l’Afrique sont incroyables. Sa présence visuelle est un régal pour les yeux. C’est merveilleux de voir comment l’équipe de tournage a réussi à capturer le voyage des éléphants sans endommager l’écosystème.

La musique fait également un travail incroyable pour transmettre l’histoire. Il a une ambiance “Le Roi Lion” qui a grandement impressionné le public la joie, la tristesse et le danger. Disney fait des merveilles avec la musique dans tous les films qu’ils ont réalisés et je suis heureux de voir que cela continue dans les documentaires.

Au final, DisneyNature a déposé trois documentaires sur Disney + cette semaine, deux originaux et un déjà sorti. Des trois, “Elephant” est mon préféré. Mais c’est peut-être parce que je préfère les dauphins et les pingouins comme animaux plutôt que les éléphants. Dans l’ensemble, c’est informatif et éducatif, cela n’a tout simplement pas retenu mon attention comme les autres.

Classement: 2 étoiles sur 5

Vous avez vu “Elephant?” Qu’en as-tu pensé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

