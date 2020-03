DisneyNature Elephant Soundtrack Bientôt

Un tout nouveau film DisneyNature, Elephant arrive à Disney + ce vendredi dans le monde entier et un album de bandes sonores devrait être publié vendredi via des plateformes numériques telles qu’Amazon.

L’album contient de la musique originale composée par Ramin Djawadi, qui a déjà travaillé sur Game of Thrones, Westworld, Iron Man, Clash of the Titans, Pacific Rim et Disney’s A Wrinkle in Time.

Voici la liste des pistes de l’album:

1. Elephant Prologue

2. Pool Party

3. Sauvetage de boue

4. Quitter le delta

5. Réunion de famille

6. Un taureau magnifique

7. Stepping Stones

8. Os

9. Un voyage de mille milles

10. Chenilles

11. Sous les étoiles

12. Chutes Victoria

13. Palm Island

14. Crocodile Crossing

15. Angola Rains

16. Lion Hunt

17. Mort d’une matriarche

18. Deuil

19. Troupeau rival

20. Retour des eaux de crue

21. Le coup de pouce final

22. Un voyage inoubliable

Avez-vous hâte à Elephant?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.