DisneyNature Penguins arrive à Disney + en avril

Disney a confirmé que le documentaire DisneyNature, Penguins, arrivera à Disney + le vendredi 3 avril et qu’il sera accompagné d’un Disney + Original, La vie au bord – «Pingouins dans les coulisses».

Le long métrage de Disneynature “Penguins” est une histoire de passage à l’âge adulte sur un pingouin Adélie nommé Steve qui rejoint des millions de mâles au printemps glacial de l’Antarctique dans une quête pour construire un nid convenable, trouver un partenaire de vie et fonder une famille. Rien de tout cela ne lui vient facilement, d’autant plus qu’il est ciblé par tout, des épaulards aux phoques léopards, qui menacent sans vergogne son bonheur pour toujours.

Le film a été réalisé par l’équipe de réalisation de “Bears” et “Chimpanzee”. Il est raconté par Ed Helms.

Penguins est sorti dans les salles en avril 2019, juste avant le “Jour de la Terre”, donc cela a pris beaucoup plus de temps que n’importe quel autre film de Walt Disney Studios, bien que Disney semble l’avoir retenu plus longtemps pour se rattacher au “Jour de la Terre” de cette année. .

Êtes-vous ravi de regarder Penguins?

