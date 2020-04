DisneyNature Penguins: Life On The Edge Review

DisneyNature, encore une fois, tire le rideau et nous montre comment leurs documentaires sont réalisés. «Penguins: Life on the Edge» est un regard fantastique sur la façon dont une équipe de 20 cinéastes a travaillé ensemble pour réaliser le documentaire de DisneyNature «Penguins».

J’adore ces documentaires en coulisses plus que la série principale de documentaires DisneyNature. Tous font un excellent travail pour révéler les beautés du monde au spectateur. Mais, alors que le style de narration de la série principale est clairement destiné à engager les téléspectateurs de tout âge, les regards en coulisses reconnaissent que ses téléspectateurs seront probablement des adultes et ne sous-estiment pas l’intelligence du téléspectateur. Blair Underwood est excellent comme narrateur de cette pièce. Il a une voix douce qui le rend parfait pour les voix off. Il est capable de transmettre le message sans être distrayant. Il sert un meilleur but ici qu’Ed Helms dans le documentaire principal “Penguins”. J’étais trop concentré sur cela étant Ed Helms et pas assez concentré sur le sujet. Ici, même si je sais que c’est Blair Underwood, je ne suis pas concentré sur le fait que ce soit Blair Underwood. C’est peut-être mon problème, mais c’est mieux quand le narrateur complète l’histoire plutôt que de la distraire.

J’aime aussi voir comment un film est réalisé. C’est un processus qui me plaît. Donc, voir comment les équipes traitent les éléments extrêmes pour réaliser ces documentaires et nous apporter toujours les histoires merveilleuses qu’elles font est passionnant et captivant. Il est étonnant de voir combien d’attente est impliqué dans ce type de documentaires. L’équipage est là pour capturer les animaux dans leur habitat naturel et n’est pas autorisé à influencer les animaux de quelque façon que ce soit. Ça doit être une tâche difficile quand on veut faire tourner de bonnes scènes et que l’animal a décidé de s’asseoir toute la journée. C’est une patience particulière que la plupart n’ont pas, mais vous pouvez voir que c’est gratifiant pour ces cinéastes lorsque les animaux commencent enfin à bouger.

Tout comme la façon dont “Dolphin Reef” et son documentaire compagnon, “Plonger avec les dauphins”, nous ont montré des choses que nous n’aurions jamais pensé voir sous les mers, “Penguins” et “Penguins: Life on the Edge” nous emmènent sur l’île de Ross, L’Antarctique, un endroit que la plupart du monde ne verra jamais en personne, pour nous montrer les habitudes d’accouplement des manchots Adélie.

S’il y a un moment dans ce documentaire qui est absolument à couper le souffle, c’est quand l’équipage descend sur la glace de mer qui craque pour filmer une gousse d’orques qui sont arrivées pour chasser les pingouins. Les orques remarquent l’équipe de tournage et décident d’aller leur rendre visite. Ce n’est pas quelque chose montré dans “Pingouins”, mais c’est un excellent rappel qu’ils sont des visiteurs de la région et les prédateurs remarqueront quand quelqu’un ou quelque chose qui n’est pas normalement là est arrivé. Mais, le tir est incroyable dans le produit final, car l’apparition sur la glace qui se fissure a permis à l’équipage de se rapprocher beaucoup plus des orques que jamais dans un bateau.

Dans l’ensemble, c’est un bon documentaire. Sur les six Disney + sortis ce week-end, je classerais ce tiers. Je l’ai apprécié plus que le documentaire sur les éléphants et «Penguins», mais pas autant que les deux documentaires sur les dauphins.

Classement: 3 étoiles sur 5

