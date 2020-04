DisneyNature “Sur les traces des éléphants”

Le dernier film de DisneyNature, Elephant, raconte l’histoire de l’éléphant d’Afrique Shani et de son fils fougueux Jomo alors que leur troupeau fait un voyage épique à des centaines de kilomètres à travers le vaste désert du Kalahari, du delta de l’Okavango au fleuve Zambèze, tout comme l’ont fait d’innombrables générations de leurs ancêtres. avant. Et dans «Sur les traces des éléphants» de DisneyNature, nous voyons comment ce film a été réalisé, ce que l’équipe devait faire pour obtenir ces photos incroyables et à quoi ressemble la vie non seulement des éléphants mais de toute la région.

Ce documentaire est un complément parfait à ceux qui ont aimé regarder “Elephant”, car il vous donne un aperçu de toutes les astuces utilisées par les cinéastes, mais aussi pour voir quels risques ils ont dû prendre. Il y a des histoires incroyables racontées dans ce film, voyant l’équipage dormir dans un camion tout en devant se défendre d’une fierté de lions, nager avec des crocodiles et voir à quel point le tournage est difficile à cet endroit.

“Sur les traces des éléphants” n’est pas seulement un morceau de 5 à 10 minutes, c’est aussi long que le film original “Elephant”. Il présente des images étonnantes du bel emplacement et a une sensation plus ancrée.

Entendre des experts en animaux, expliquer en détail comment les animaux sont menacés, comment les habitants doivent vivre avec eux et en général, en nous donnant plus d’informations, rend ce documentaire très intéressant. Les dangers de la migration de masse semblent tellement plus réels quand on le dit dans cette perspective.

Il y a beaucoup de déménagements techniques faisant des histoires racontées tout au long du documentaire, comme la façon dont ils ont ajouté des modifications spéciales aux véhicules pour faire marcher ces éléphants coulants ou comment les drones ont lutté avec la grande quantité d’eau aux incroyables chutes Victoria.

Je vais être tout à fait honnête, je n’aime pas le style de narration des films DisneyNature, car ils sonnent comme s’ils racontent une histoire à un enfant. Au Royaume-Uni, nous avons une longue histoire de documentaires animaliers étonnants de la BBC tels que Planet Earth et The Blue Planet, qui sont presque toujours racontés par Sir David Attenborough. Je pense que les films DisneyNature seraient bien supérieurs avec une approche différente de sa narration, car les images réelles capturées par ces cinéastes étonnants sont superbes et ce documentaire en coulisses me rend encore plus convaincu que cela devrait être le cas.

L’acteur Jeremy Sisto a fourni la narration du documentaire, qui je pense a mieux fonctionné, car cela vient sans le bagage supplémentaire de Meghan Martle faisant la voix off. Je viens de trouver la narration de ce documentaire plus naturelle, elle est là pour donner des détails, pour donner du contexte et c’est tellement plus agréable.

Donc, si vous êtes comme moi et que vous trouvez les films DisneyNature trop enfantins, essayez les documentaires en coulisses, cela ressemble plus à quelque chose que National Geographic publierait et destiné à un public légèrement plus âgé.

“In The Footsteps Of Elephants” est un documentaire fantastique et je l’ai vraiment apprécié, bien plus que le film “Elephant”, auquel je ne m’attendais pas. Il s’agit d’un Disney + Original qui volera probablement sous le radar des gens, mais je le recommande vivement.

Note 4 sur 5 étoiles.

