Disney’s Dark Phase: le film d’horreur étrange ‘The Watcher in the Woods’ a 40 ans

Sous le choc de la mort de Walt Disney en 1966 et de Roy Disney en 1971, Walt Disney Productions a eu du mal à trouver son public. La plupart de leurs sorties commerciales dans les années 70 et au début des années 80 ont échoué, ce qui a poussé la société à expérimenter, à la recherche d’un public jeune adulte avec des offres plus sombres. La période est connue sous le nom de Dark Phase, avec plusieurs versions qui ont instillé de graves traumatismes en une génération. De tout le sort atypique d’horreur-lite que Disney a sorti au cours de cette période, Le Veilleur dans les bois mène le peloton comme un film légitimement effrayant.

Sorti initialement dans des salles limitées le 17 avril 1980, le film d’horreur gothique de la maison hantée a confondu les critiques avec un brusque virage à gauche en une bizarrerie inexplicable, obligeant Disney à se réorganiser et à rééditer un an plus tard avec une fin différente. Quelle que soit la version, The Watcher in the Woods s’est gravé dans la mémoire avec sa partition perçante, son atmosphère de mauvaise humeur et ses frissons effrayants.

Basé sur Florence Engel Randall »s roman de 1976, le film suit la famille Curtis alors qu’ils emménagent dans une maison de campagne à l’orée de bois effrayants dans les régions rurales de l’Angleterre. Presque immédiatement, les filles Jan (Lynn-Holly Johnson) et Ellie (Halloween’s Kyle Richards) commencent à éprouver des phénomènes étranges et surnaturels. Cela n’aide pas cette voisine et propriétaire, Mme Aylwood (Burnt Offerings) Bette Davis) se comporte d’une manière bizarre et hostile, regardant les filles comme un faucon. Plus les choses sont étranges, plus Jan se plonge dans un mystère occulte impliquant la disparition de la fille de Mme Aylwood, Karen, il y a des décennies.

Pour une grande partie de l’exécution, directeur John Hough (The Legend of Hell House, Twins of Evil) conserve les choses visuellement, tonalement et narrativement comme une horreur gothique simple. Les manoirs et décors gothiques; le score effrayant; les bois étranges pleins de brouillard roulant, les apparences fantomatiques d’une fille aux yeux bandés qui hante Jan partout; et les motifs mystérieux des habitants, en particulier Mme Aylwood. Il y a même une première scène terrifiante dans laquelle Mme Aylwood semble essayer de noyer Jan avec une grosse branche, bien qu’il devienne immédiatement évident dans la scène suivante qu’elle lui a sauvé la vie.

L’acte final culminant prend un virage à gauche sauvage en science-fiction lorsque Jan convainc les participants originaux de la disparition de Karen de recréer leur rituel lors d’une éclipse. Il invoque le Veilleur, un étranger d’un autre monde qui a accidentellement changé de place avec Karen au moment de sa disparition. À la fin de l’éclipse, Karen rentre chez elle au même âge qu’elle l’a quittée et la Veilleuse s’en va. Dans la fin théâtrale originale, le Veilleur apparaît comme une créature extraterrestre insectoïde, et la conclusion est beaucoup moins cohérente. Que Hough ait gardé les éléments de science-fiction strictement pour l’acte final et s’est appuyé sur un bref dialogue de Jan pour livrer l’exposé nécessaire, eh bien, disons simplement que les critiques ont été déconcertés par la non-fin.

Le contrecoup signifiait qu’il avait été retiré des théâtres, envoyé à de nombreuses reprises sans Hough, et réédité en octobre de l’année suivante avec la fin familière et plus classique qui échangeait la créature avec une lumière amorphe. Les critiques étaient plus réceptifs à cette version, bien qu’elle ne les ait pas entièrement convaincus. Ce n’est pas surprenant, cependant, étant donné qu’il s’agit d’une histoire de fantômes destinée à une population beaucoup plus jeune. Hough a créé un film d’horreur pour jeune adulte, avec tous les attributs familiers et fantasmagoriques des plats de la maison hantée gothique. Narrativement, il est prévisible sauf pour sa fin de champ gauche, et le jeu de plomb Johnson est relativement plat. Mais pour les enfants qui ont grandi avec ce film, rien de tout cela n’avait d’importance. Le Veilleur a instillé des cauchemars.

Quarante ans plus tard, The Watcher in the Woods a amassé un culte suivant comme un film véritablement troublant et une capsule temporelle dans Disney’s Dark Phase. Ce sont des films comme celui-ci qui vous font espérer que Disney finira par revenir à une renaissance de la phase sombre.