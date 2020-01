“Disney’s Fairy Tale Weddings” Disney + annonce la date de sortie

Disney a annoncé les détails de la prochaine saison de “Disney’s Fairy Tale Weddings”, qui arrivera à Disney + le 14 février.

“Disney’s Fairy Tale Weddings” revient pour une toute nouvelle saison uniquement sur Disney +, avec de nouveaux couples, des performances musicales surprises, des apparitions inattendues, des célébrations captivantes et, bien sûr, beaucoup de magie Disney. Des engagements épiques avec caméras cachées aux mariages romantiques de contes de fées, chaque épisode présentera des histoires enchanteresses et des décors spectaculaires des destinations Disney du monde entier.

Animée par le couple réel Stephen “tWitch” Boss (“The Ellen Show”) et Allison Holker (“Dancing with the Stars”), la série s’inscrit dans les plans intimes de chaque couple alors qu’ils célèbrent leurs histoires d’amour uniques avec l’aide des mariages et des lunes de miel de conte de fées de Disney. Des studios Freeform, “Disney’s Fairy Tale Weddings” est produit par T Group Productions, Roberts Media et Legacy Productions, avec Ann Lewis Roberts et Simon Lythgoe comme producteurs exécutifs.

La saison précédente a été diffusée sur Freeform et est également disponible maintenant sur Disney +, mais deviendra désormais un Disney + Original.

Êtes-vous ravi du retour des mariages de contes de fées de Disney sur Disney +?

