Disney’s Fairy Tale Weddings Episode 201 “Marching Down the Aisle” Aperçu

Disney a publié un synopsis et quelques images du premier épisode de la deuxième saison de “Disney’s Fairy Tale Weddings”, qui arrive à Disney + le 14 février.

Disney’s Fairy Tale Weddings Épisode 201 «Marching Down the Aisle»

Pour réaliser une proposition sous-marine pour sa petite amie Megan, David se rend secrètement à Hawaï, où un artiste spécial achève le conte de fées. Les fans passionnés de l’État de l’Ohio reçoivent un cadeau de mariage qui leur souffle.

Voici quelques images d’aperçu de cet épisode:

Avez-vous hâte au retour des «mariages de contes de fées de Disney»?

