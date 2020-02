Disney’s Fairy Tale Weddings Épisode 202 “Alaska pour m’épouser”

Le deuxième épisode de cette nouvelle série Disney + Original, nous montre l’histoire d’amour de deux couples, Kylee et Ty se marient à Walt Disney World, tandis que Jesse et sa petite amie Alyssa, se fiancent sur un glacier en Alaska, lors d’une croisière Disney.

Avoir le mélange entre un couple se fiancant et un autre se mariant, fonctionne très bien pour cet épisode. Cela permet au spectateur de conserver la fraîcheur et la facilité de séparer les histoires des deux couples.

J’ai personnellement aimé la partie engagement de cet épisode, vu la quantité de planification que Jesse doit mettre en place (même s’il serait intéressant de voir combien Disney a fait pour lui). Avoir toute la famille ensemble sur une croisière, puis avoir une proposition exagérée, était fantastique. J’ai adoré la réaction d’Alyssa à la proposition surprise complète. Cela m’a fait pleurer en regardant cela, ce qui semble être une tendance courante de ce spectacle, comme la proposition du spectacle de la semaine dernière a fait de même.

Le mariage de Kyle et Ty était beaucoup plus anodin, ils se sont mariés dans une station du Grand Flordian et ont eu une belle scène devant le château. Où ils ont été rejoints par la star de country Chris Janson (désolé, je ne sais pas qui il est) et ils ont tous semblé surpris qu’il soit là. C’était génial d’avoir de la musique country pour mélanger ce mariage avec d’autres dans le spectacle.

Ce truc unique pour les couples était qu’ils faisaient une danse devant le château, car Kylee est une danseuse professionnelle et Ty allait devoir apprendre à danser pour ça. C’était très mignon et avoir Ty, ainsi que ses meilleurs hommes, aussi apprendre à danser par un professionnel était très amusant. Cela m’a rappelé le mariage d’un ami, où je devais aller à des cours de danse pour jouer avec le couple pour leur première danse, ce qui signifiait que j’avais une bien meilleure connexion avec ces gars, car je pouvais comprendre à quel point cela pouvait être gênant, surtout si vous n’avez jamais dansé.

Les cinéastes de cette série font un travail incroyable pour que tout soit absolument parfait, les glaciers de l’Alaska sont magnifiques et voir le château de Cendrillon illuminé pour le mariage est tout simplement magnifique. Cette série ne pourrait pas faire mieux se fiancer ou se marier dans un complexe Disney.

Un gros problème que j’ai avec cette série est de savoir comment elle ne fait pas référence au coût de quoi que ce soit, au montant que les couples ont investi ou si Disney a tout payé. Cela pourrait simplement être une différence culturelle, car les émissions de télévision britanniques doivent être plus transparentes et la façon dont YouTube a forcé les créateurs à être ouverts sur ce qui est et n’est pas payé. C’est juste quelque chose qui me dérange tout au long de l’émission.

Dans l’ensemble, ce fut un bel épisode, avec deux grands couples et Disney font un excellent travail pour mettre en valeur leurs emplacements uniques. C’est une publicité glorifiée pour les activités de mariage de Disney, mais je l’aime toujours!

Note 3 sur 5!

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.