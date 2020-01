Disney’s Fairy Tale Weddings Episode 202 “L’Alaska pour m’épouser” Aperçu

Disney a publié les détails et quelques images du deuxième épisode de “Disney’s Fairy Tale Weddings”, qui arrive à Disney + le 21 février. Ce spectacle quittera Freeform et reviendra avec une deuxième saison uniquement sur Disney +.

Disney’s Fairy Tale Weddings Épisode 202 «L’Alaska pour m’épouser»

Dans une proposition élaborée, Jesse surprend sa petite amie Alyssa avec beaucoup de glace au sommet d’un glacier. Kylee et Ty célèbrent leur mariage devant le château de Cendrillon avec la star de country primée Chris Janson et une danse assez impressionnante!

Voici quelques photos de cet épisode à venir:

Êtes-vous enthousiasmé par le retour de “Disney’s Fairy Tale Weddings”?

