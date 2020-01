Disney’s Fairy Tale Weddings Épisode 203 “Une proposition flashy” Disney + Aperçu

Disney a publié un synopsis et quelques images du troisième épisode de Disney’s Fairy Tale Weddings. Cet épisode arrivera à Disney + le vendredi 28 février.

“Disney’s Fairy Tale Weddings” revient pour une toute nouvelle saison uniquement sur Disney +, avec de nouveaux couples, des performances musicales surprises, des apparitions inattendues, des célébrations captivantes et, bien sûr, beaucoup de magie Disney. Des engagements épiques avec caméras cachées aux mariages romantiques de contes de fées, chaque épisode présentera des histoires enchanteresses et des décors spectaculaires des destinations Disney du monde entier.

Disney’s Fairy Tale Weddings Épisode 203 «Une proposition flashy»

William se donne beaucoup de mal pour poser la question à sa petite amie Clarissa avec un flash mob musical à Disneyland. Jordan et Matthew célèbrent leurs racines italiennes lors de leur mariage avec une sérénade de la sensation d’opéra Jackie Evancho.

Voici quelques photos de cet épisode à venir:

Êtes-vous excité pour cet épisode de Disney’s Fairy Tale Weddings?

