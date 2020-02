Disney’s Fairy Tale Weddings Épisode 204 “Un mariage pandoran” Disney + Aperçu

Disney a publié un synopsis officiel et de nouvelles images du quatrième épisode de la deuxième saison de Disney’s Fairy Tale Weddings, qui sortira à Disney + le vendredi 6 mars.

Patrice et Dontrell deviennent le premier couple jamais marié à Pandora, The World of Avatar. Alyssa & Scott honorent des générations de «ohana» à Aulani, A Disney Resort & Spa, avec une performance surprise de la chanteuse et guitariste Kina Grannis.

Voici quelques photos de cet épisode:

Vous pouvez regarder cet épisode de Disney’s Fairy Tale Weddings le vendredi 6 mars.

Inscrivez-vous maintenant au pack Disney Streaming (Disney +, ESPN + et Hulu financé par la publicité) via Hulu

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

Voir tous les articles FacebookTwitterPinterestEmail .