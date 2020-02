Disney’s Fairy Tale Weddings – Episode 205 – “Made for Loving You” Disney + Aperçu

Disney a publié quelques images d’aperçu et un synompis officiel pour le cinquième épisode de Disney’s Fairy Tale Weddings, qui arrivera à Disney + le 13 mars 2020.

Ana manquait à sa sœur lors de son mariage, mais la magie de Disney fait des rêves une réalité, et l’artiste primée aux Grammy Awards Tori Kelly se produit. Melanie & Nathan se retrouvent après des décennies avec une cérémonie à bord du Disney Wonder en Alaska.

Voici quelques photos de cet épisode:

“Made for Loving You” sera sur Disney + le 13 mars 2020.

