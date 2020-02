Disney’s Fairy Tale Weddings – Episode 207 – “Te Amo, Mi Amor, Again!” Disney + Aperçu

Disney a dévoilé un synopsis et quelques images pour le septième épisode de Disney’s Fairy Tale Weddings, qui arrivera à Disney + le vendredi 27 mars 2020.

Survivante de l’ouragan Maria, Gloriene surprend son mari de 13 ans avec un renouvellement de vœux et une performance grésillante du gagnant du Grammy latin Pedro Capo. Brieanna & Tyler célèbrent un conte de fées avec un mariage sur le thème d’Alice au pays des merveilles.

Voici quelques images de cet épisode:

Vous pouvez attraper l’épisode 207 – “Te Amo, Mi Amor, Again!” sur Disney + le vendredi 27 mars.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

