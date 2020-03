Disney’s Fairy Tale Weddings Épisode 208 “Marry ME!” Disney + Aperçu

Disney a publié une description et quelques photos de l’épisode final de la deuxième saison de la série Disney + Original, “Disney’s Fairy Tale Weddings”.

Épisode 208 «Epouse-moi!»

Ramila & Ike célèbrent 25 ans de mariage en Grèce grâce à leur fils. Kyle et Amanda et leur petite fille Harlow célèbrent à Disney’s California Adventure avec une performance surprise de Jason Derulo.

Voici quelques photos de cet épisode:

Le dernier épisode de cette saison arrivera à Disney + le vendredi 3 avril.

