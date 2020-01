Disney’s Frozen 2 – Engagement spécial à chanter en tête à tête

Frozen 2 – Un engagement spécial à chanter en salle

Disney Animation Studios » Congelé 2 L’engagement spécial à chanter se rendra dans les cinémas du pays le 17 janvier pour une durée limitée. Pour entrer dans l’esprit de l’engagement spécial, vous pouvez consulter la version à chanter de la séquence complète «Some Things Never Change» du film dans le lecteur ci-dessous, avec la chanson originale interprétée par Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad et Jonathan Groff, écrits par les lauréats des Oscars Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. Les billets sont en vente maintenant au Fandango.

Congelé 2 verra le retour des stars Kristen Bell (Le bon endroit), Idina Menzel et Josh Gad (Meurtre à l’Orient Express), ainsi que les ajouts de Sterling K. Brown (C’est nous) et Evan Rachel Wood (Westworld).

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? La réponse est de l’appeler et de menacer son royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, elle entreprendra un voyage dangereux mais remarquable. Dans Congelé, Elsa craignait que ses pouvoirs soient trop pour le monde. Dans Congelé 2, elle doit espérer qu’ils suffisent.

Le film est dirigé par une équipe primée aux Oscars – les réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck avec Peter Del Vecho en tant que producteur. Il présente également la musique des auteurs-compositeurs oscarisés Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez.

Le premier film a été le succès retentissant de 2013, devenant le film d’animation le plus rentable de tous les temps et le film le plus rentable de l’année avec plus de 1,2 milliard de dollars de recettes dans le monde. Congelé a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et du public, remportant les Oscars du meilleur long métrage d’animation et de la meilleure chanson originale de «Let It Go», qui ont également atteint les cinq premiers du Billboard 100.