Disney’s Une ride dans le temps

Un roman d’aventure de science-fiction populaire fait son chemin vers le grand écran dans “A Wrinkle in Time”. Le film de 2018 est basé sur le roman de 1962 de Madeleine L’Engel.

Le film raconte l’histoire de Meg Murry, une jeune fille qui cherche son père disparu. Avec son camarade de classe, son frère et trois voyageurs astraux, elle commence une quête qui l’emmène dans des mondes inimaginables d’émerveillement.

Ce film présente un casting de stars parmi les acteurs adultes, notamment Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine, Zach Galifinakis et Oprah Winfrey. Galifinakis s’est distingué parmi ces performances. Il a gagné sa vie en étant le gros gars drôle. Ici, il joue toujours le drôle de gars, mais en tant que voyant de la planète Orion, il apporte une douce tristesse au rôle à cause de tout ce que le personnage sait. Il transmet une douleur de connaissance que je ne m’attendais pas à ce qu’il puisse réussir. Witherspoon, Kaling et Pine jouent tous très bien leur rôle, bien qu’aucun ne se démarque comme Galifinakis.

Le seul inconvénient ici, pour moi, est Oprah Winfrey, sans faute de son talent. Elle joue Mrs Which à la perfection. Ça aurait dû être un moment fort du film. Mais pour moi, cela n’a pas fonctionné parce que j’ai eu du mal à séparer le magnat des médias et l’icône qu’elle est devenue du personnage qu’elle essayait de jouer. Winfrey est lauréate d’un Oscar, elle est donc plus que capable. Mais ses aventures extérieures me distrayaient personnellement. Ma femme l’a vue à l’écran et a dit: “Space Oprah!” Et, je suis d’accord, c’est ce que j’ai vu chaque fois qu’elle était à l’écran. C’est mon problème, je suis sûr que certains qui ont vu cela n’ont pas eu ce problème.

Une décision de casting surprenante pour moi a été le casting de Rowan Blanchard en tant que tyran à l’école de Meg. Mon exposition principale à Blanchard est en tant que personnage principal, Riley Matthews, dans “Girl Meets World”. Son personnage là-bas était très différent de son personnage elle. J’ai été agréablement surprise de voir la gamme qu’elle exposait en passant de la joyeuse Riley à la méchante Veronica.

Ce film est une entreprise assez ambitieuse. Les couleurs sont audacieuses. Ils apparaissent chaque fois que les personnages se déplacent de planète en planète. Mais, l’avancement de l’intrigue laisse plus à désirer. Cela ressemble à une performance de gymnastique qui a fière allure sur les barres asymétriques, mais qui tombe à l’atterrissage. Il essaie d’être large et universel pour faire appel au plus grand nombre de personnes possible, mais c’est là que le film échoue. Si le focus avait été plus centré, son récit aurait probablement été plus attrayant pour moi. C’est ma conviction personnelle que le récit dans tous les sens a contribué à sa déception au box-office.

Dans l’ensemble, le film est un concept intéressant. Son potentiel est illimité, mais son exécution tombe à plat. Ce n’est pas un mauvais film, ce n’est tout simplement pas un bon film. C’est franchement moyen.

Classement: 2,5 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de “Une ride dans le temps?” As-tu aimé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

