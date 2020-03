‘Dispatches from Elsewhere’ Saison 1 Episode 3 ‘Janice’

Jusqu’à présent, AMC’s Dispatches from Elsewhere a donné aux fans deux chapitres intrigants d’une histoire compliquée. Le premier épisode était centré sur Peter, tandis que l’épisode 2 était raconté du point de vue de Simone. Dans l’épisode 3, le scénario sera centré sur Janice, qui est incarnée par l’incomparable Sally Field. Les téléspectateurs peuvent également s’attendre à ce que l’ensemble du groupe plonge beaucoup plus profondément dans le mystère du Jejune Institute, comme le montre l’aperçu de l’épisode (ci-dessous).

Explorer de nouvelles choses

Avec des dépêches

from Elsewhere Episode 3

à venir, revoir la promo sur le thème de Janice (ci-dessous) pourrait donner aux fans une

une idée de la façon dont l’histoire du personnage pourrait se développer. Dans le teaser, elle réfléchit,

“Je suppose que j’ai essayé d’explorer de nouvelles choses.”

Il semblerait que Janice ait décroché le jackpot «nouveautés». Après avoir suivi une série d’indices, elle s’est empêtrée dans deux organisations clandestines – le Jejune Institute et The Elsewhere Society.

Janice est maintenant engagée dans un mystérieux défi à trouver

Clara, la gardienne de la Nonchalance divine (quoi que cela signifie). Il paraît que

Janice a sauté dans le terrier du lapin sans même lire un Yelp! Examen de l’Institut Jejune ou de The

Société ailleurs. Mais elle a une explication à son comportement imprudent.

Janice et les enfants

Janice suggère que ses nouveaux amis lui ont donné

une secousse bienvenue. «Les enfants m’ont infecté par leur intensité et leur

besoin de savoir », dit-elle dans la promo du personnage.

“Les enfants” sont les coéquipiers de Janice, Peter,

Simone et Fredwynn. Le public a beaucoup appris sur Peter et Simone dans

leurs épisodes respectifs. Bien que les motivations de Peter soient enracinées dans un désir de

stimuler les sentiments au fond, Simone est en proie à l’insécurité. Tout le Divin

L’activité de non-lance commence à combler un vide pour chacun d’eux. Au tout

c’est une distraction bienvenue.

Les fans devront rester assis un peu plus longtemps avant

en savoir plus sur Fredwynn car il ne sera pas sous les projecteurs avant

Episode 4. Pendant ce temps, l’épisode 3 jettera un peu de lumière sur l’histoire de Janice, selon

à TVGuide.com. Par

éclairant son passé, l’épisode peut fournir un aperçu de ce qui motive

Janice dans le présent.

À l’intérieur de l’Institut Jejune

En plus d’en découvrir plus sur Janice, le public en apprendra probablement plus sur l’Institut Jejune dans le prochain épisode. Peter, Simone et Janice chercheront Fredwynn lors d’une assemblée des actionnaires de Jejune Institute, et les avant-premières qu’ils rencontreront face à face avec Octavio Coleman Esquire, le fondateur.

Peu importe à quel point les situations sont devenues bizarres, Janice et son équipage poursuivent leur mission pour retrouver Clara. Et chacun des quatre partenaires a sa propre théorie sur ce qui pourrait réellement se produire. Que ce soit un jeu, un canular ou une expérience gouvernementale reste à voir.

Des films à vélo au Big Foot breakdance, les choses sont devenues assez étranges pour Peter, Simone, Janice et Fredwynn. Ce qui est vraiment remarquable, c’est que les personnages vont avec, et les fans le creusent vraiment!

Lire la suite: «Dépêches de

Star Sally Field ailleurs a donné l’un des 5 meilleurs discours aux Oscars de tous les temps