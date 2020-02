Distant ajoute Rachel Brosnahan aux côtés d’Anthony Ramos – / Film

Merveilleuse Mme Maisel Rachel Brosnahan et dans les hauteurs » Anthony Ramos s’unissent pour une comédie de science-fiction des gens fins d’Amblin. Le film présente un script de Spenser Cohen et suit un mineur d’astéroïdes et une femme piégée dans une capsule de sauvetage. Pour ma part, je suis malade et fatigué de tous ces films hollywoodiens sur les mineurs d’astéroïdes – il y en a un chaque semaine! Mais peut-être que celui-ci sera un cran au-dessus du reste.

Deadline a le scoop sur Distant, une nouvelle comédie de science-fiction d’Amblin avec Rachel Brosnahan et Anthony Ramos. Voici le synopsis:

Distant raconte l’histoire d’un mineur d’astéroïdes qui, après un atterrissage en catastrophe sur une planète extraterrestre, doit faire face aux défis de son nouvel environnement, tout en se frayant un chemin à travers le terrain accidenté jusqu’au seul autre survivant – une femme qui est piégée en elle. échapper pod.

Brian Kavanaugh-Jones (Midnight Special), Fred Berger (La La Land) et Anna Halberg (Extinction) produisent, et Will Speck et Josh Gordon dirigera. Le projet a été annoncé pour la première fois avec Ramos en vedette à la fin de l’année dernière, et maintenant Brosnahan est monté à bord. Le film est le résultat d’un script de spécification qu’Amblin a mis sur la voie rapide, ce qui signifie qu’ils sont très excités à ce sujet.

Ce serait bien d’avoir une nouvelle comédie de science-fiction divertissante. Quand est le dernier grand dont vous vous souvenez – sans compter les trucs dans le MCU, comme les films des Gardiens de la Galaxie, ou Thor: Ragnarok? Attaquer le bloc, peut-être? C’était en 2011. La fin du monde? C’est un film de 2013. En d’autres termes, cela fait un moment, alors peut-être que Distant remettra les choses sur les rails.

Ramos et Brosnahan sont tous deux des artistes bien-aimés, avec le travail de Brosnahan sur Maisel qui lui a valu des éloges et des récompenses, et le rôle de Ramos à Broadway à Hamilton le propulsant dans la célébrité, avec l’acteur prêt à diriger In the Heights cette année.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour Distant, alors gardez l’œil ouvert.

