Distribution de la playlist de l’hôpital – Jung-suk Jo, Yeon-Seok Yoo et Kyung-ho Jung – HITC

Une distribution incroyable rend la lecture de la liste de lecture de l’hôpital indispensable.

Netflix sait vraiment comment satisfaire le client!

Peu importe ce que vous aimez, le service de streaming propose une large sélection pour garder les yeux figés. Il y a tellement de grandes comédies, horreurs et autres à choisir, mais si la télévision sud-coréenne est votre truc, alors vous ne manquez pas de contenu pour plonger dans l’un ou l’autre.

Certains dramatiques coréens peuvent être considérés comme des créneaux par certains, mais leur popularité croissante est indéniable, les services de streaming aidant une gamme de titres formidables à atteindre le plus grand nombre possible de publics internationaux.

Les goûts de Something in the Rain et Hello My Twenties continuent d’attirer les éloges de nouveaux téléspectateurs, mais les espoirs se sont tournés vers une nouvelle série appelée Hospital Playlist.

Créée par Lee Myung-han et écrite par Lee Woo-jung, l’histoire est centrée sur cinq amis très proches qui ont traversé de bons et de mauvais moments depuis l’époque de l’école de médecine.

Casting de la playlist de l’hôpital

Comme le souligne IMDb, les membres de la liste de lecture de l’hôpital sont les suivants:

Jung-suk Jo comme Ik Joon

Yeon-Seok Yoo en tant que Jung Won

Kyung-ho Jung en tant que Joon Wan

Dae-Myung Kim en tant que Seok Hyung

Jeon Mi Do en tant que Song Hwa

Yi-Hyun Cho

Ara Go

Moon-Sung Jung

Hae-sook Kim

Joon-Han Kim

Kap-su Kim

Maintenant, prenons un moment pour mettre en lumière certains de ces ensembles exceptionnels…

Mettre en lumière Jung-suk Jo

Dans le rôle d’Ik Joon – professeur de chirurgie hépato-biliaire-pancréatique – nous avons Jung-suk Jo.

L’acteur de 39 ans était le plus récemment dans le film 2019 Exits (il a joué Yong Nam), mais a joué dans d’autres films tels que Hit-and-Run Squad (Jung Jae-Chul), The Drug King (Kim In- goo), Time Renegades (Ji-hwan) et My Annoying Brother de 2016 (Doo-sik Go).

Il n’est pas étranger à la télévision non plus, avec des rôles précédents dans Nokdu Flower (Baek Yi-kang), Oh My Ghost (Kang Sun-woo), You Are the Best! (Shin Joon-ho) et The King 2 Hearts (Eun Shi Kyung).

Yeon-Seok Yoo stars dans la série Netflix

Les amateurs de cinéma sud-coréen se souviendront probablement du Oldboy de Chan-wook Park comme d’un moment charnière dans leur vie cinématographique.

Eh bien, Yeon-Seok Yoo de Hospital Playlist est apparu pour la première fois sur les écrans du classique moderne acclamé par la critique sous le nom de Young Woo-jin.

Encore une fois, comme Jung-suk Jo, l’artiste de 35 ans n’est pas étranger à la télévision, ayant été dans M. Sunshine (Goo Dong Mae), docteur romantique, professeur Kim (Dr Kang Dong Joo), réponse (Chil Bong Yi) et Kangchi, le commencement (Park Tae-seo).

Il a également joué dans des films tels que Love, Lies (Kim Yoon-woo), Mood of the Day (Kim Jae-hyon) et A Quiet Dream.

Ici, il joue un professeur de chirurgie pédiatrique.

L’acteur sud-coréen Yoo Yeon-Seok assiste à la projection VIP de «The Man Standing Next» au COEX Mega Box le 20 janvier 2020 à Séoul, en Corée du Sud. Le film sortira le 22 janvier dans le Sud…

L’acteur Joon Wan Kyung-ho Jung

Selon IMDb, Kyung-ho Jung est apparu pour la première fois sur les écrans en 2004 dans la série télévisée Désolé, je t’aime (il a joué Choi Yun).

Avance rapide et les fans de la série 2019 Quand le diable appelle votre nom le connaîtront pour avoir joué le personnage de Ha Rip.

Si vous n’êtes pas familier avec celui-ci, il vaut certainement la peine de souligner des faits saillants télévisés tels que Crash Landing on You (Cha Sang Woo), Life on Mars (Han Tae Joo), Prison Playbook (Lee Joon Ho), One More Happy Ending ( Song soo-hyuk), Falling for Innocence (Kang Min-ho) et plus encore.

Son personnage de Playlist de l’hôpital – Joon Wan – est professeur de chirurgie cardiothoracique.

Lui et ses co-stars susmentionnées apparaissent également aux côtés de Dae-Myung Kim (Misaeng) qui joue Seok Hyung et Jeon Mi Do qui joue Song Hwa.

