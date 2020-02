Dites adieu à la sécheresse de vos mains et de vos cuticules avec cette puissante crème maison!

De nombreuses crèmes commerciales coûtent généralement un œil à face, mais, en faisant cette crème maison, vous économiserez plus que ce à quoi vous vous attendez et cela fonctionnera très bien.

27 février 2020

En plus d’acquérir très facilement tous les aliments dont nous parlerons ci-dessous, tous peuvent être conservés pour un bon moment à la bonne température.

Ce mélange peut être utilisé en routine dans vos soins personnels ou après chaque manucure.

Hydratez vos mains et vos cuticules avec cette crème maison

Ce dont vous aurez besoin:

1 capsule de vitamine E

1 cuillère à soupe d’huile d’amande

2 cuillères à soupe de beurre de cacao

Pas à pas:

La première chose à faire est de placer le beurre de cacao dans un récipient résistant à la chaleur et de le faire fondre dans un bain-marie.

Pendant que tout fond, vous devez appliquer un peu d’huile d’amande et le liquide à l’intérieur de la capsule de vitamine E.

Mélangez tout.

Laissez reposer votre mélange et lorsque vous serez prêt, vous pourrez le passer dans un récipient propre. Lorsque tout est solide, vous pouvez commencer à l’utiliser.

Comment l’appliquer:

Lorsque votre mélange est épais, prenez un peu et massez vos cuticules et vos mains.

Vous pouvez répéter l’étape précédente tous les soirs.