Dites adieu à l’anxiété avec cette salade d’avocat et de quinoa, recette ici!

Parfois, notre anxiété peut se manifester par la faim, c’est pourquoi vous avez toujours le sentiment que “vous n’avez rien mangé”, mais calmez-vous avec cette recette, vous pouvez y mettre fin

30 mars 20202: 23 AM

Ce n’est un secret pour personne que la situation que nous vivons aujourd’hui affecte un peu plus certaines personnes, en particulier celles qui souffrent d’anxiété, et leur seul remède est de manger et de manger.

Recette

avocat et quinoa pour l’anxiété

Comme nous le savons bien, l’anxiété peut se manifester de différentes manières, mais maintenant celle que nous allons traiter est celle qui est liée à la nourriture que nous apportons à notre corps.

Eh bien, pour commencer à préparer cette recette, la première chose dont vous aurez besoin est un paquet de quinoa, orange, noix (amandes et noix), avocat, miel, épinards et huile d’olive.

Cuire le quinoa jusqu’à ce qu’il soit prêt à servir, et pendant ce temps, moudre les noix, puis peler l’orange et mélanger ces deux derniers ingrédients avec une généreuse cuillère à soupe de miel.

Dans un bol, versez les épinards, ainsi que le mélange que vous avez préalablement formé avec le avocat couper en tranches. A cette époque, le quinoa vous devez donc également l’ajouter, lorsque tout est prêt, versez une cuillère à soupe d’huile d’olive, et si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des graines de chia.

Et prêt à manger!

