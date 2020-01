Dites adieu au plastique avec les nouvelles tasses à base de déchets de café

Selon Green Peace, environ 8 millions de tonnes de déchets arrivent chaque année dans les mers et les océans, dont la majorité sont en plastique. Ce problème est si important qu’il est déjà à l’étude que des complications de santé nous donneront à le manger, car il se trouve déjà dans la plupart des aliments que nous consommons quotidiennement.

Grâce à des esprits tels que Julian Lechner, un jeune Allemand qui, lors de ses études en Italie, s’est concentré sur la recherche d’une utilité supplémentaire pour les déchets de café, c’est que nous pouvons prendre des mesures importantes pour nous passer de matériaux à usage unique.

C’est pendant 3 ans que Lencher a expérimenté différentes façons d’utiliser la gomme, établi des relations avec différents scientifiques et experts pour atteindre sa création maximale actuelle: Kaffeeform.

En 2015, tout a commencé avec une tasse à expresso à base de déchets de café en combinaison de biopolymères, de cellulose, d’amidon, de bois et d’un mélange de résines avec des huiles et des cires.

Julian savait que cela allait être suffisant, donc en 2016, la prochaine génération de Kaffeeform, une tasse pour cappuccinos, est née, en conservant le design original avec un ton de style bois marbré foncé, tout en étant légère, sans BPA, résistante et point fort, ils sont biodégradables.

Actuellement, la marque a déjà 4 modèles différents qui ne peuvent être obtenus qu’en Europe et le plus intéressant est la tasse Weducer qui sert à transporter votre café partout, comme une tasse jetable qui vous donnerait dans laquelle vous voulez des chaînes de restaurants ou cafés C’est en 2018 que cette idée est devenue une tendance pour remporter le prix Red Dot, l’un des prix de design les plus importants au monde et ainsi continuer à captiver le public. J’espère qu’un jour ces idées pourront atteindre tout le monde. Et qu’en pensez-vous? Combien de tasses obtiendriez-vous?

Partagez pour soutenir cette excellente idée.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: