Dites adieu au rasoir! Apprenez à raser vos zones les plus sensibles avec du sucre et du citron

L’astuce beauté la plus efficace pour enlever les poils, de manière moins douloureuse

12 avril 20208: 39 AM

À cette occasion, nous vous apportons une alternative économique et naturelle au rasage, confortablement de la tranquillité de votre maison. Habituellement, nous avons tous ces ingrédients à la maison.

Saviez-vous que le sucre est idéal pour épiler les cheveux courts et qu’il est moins douloureux que la cire commerciale et tout aussi durable? Faire ce mélange est très simple, il vous suffit de suivre ces étapes à la lettre.

Tout d’abord, placez 2 tasses de sucre dans une casserole moyenne, puis mettez ¼ tasse de jus de citron, puis ajoutez ¼ tasse d’eau, puis vous devez chauffer et mélanger à feu moyen-élevé, vous devez remuer avec une palette de bois jusqu’à dissolution du sucre.

Si nous avons un thermomètre de cuisine, nous pouvons vérifier que le mélange atteint 115 degrés Celsius, sinon vous pouvez prendre un petit mélange avec une cuillère à café et le placer sur de l’eau froide, puis vérifier que lors de la manipulation avec les doigts, une boule molle est formée et doux.

Ensuite, vous devez baisser la flamme et faire bouillir jusqu’à ce qu’une pâte plus épaisse et plus collante soit formée et en même temps gérable, elle doit avoir une couleur dorée douce, si le mélange a une couleur foncée, il est très probablement brûlé, n’oubliez pas que vous ne devriez pas laisser faire bouillir plus d’une minute.

alors vous devez retirer du feu et laisser refroidir, et de cette façon, nous avons notre cire de sucre prête et prête à l’emploi.

.