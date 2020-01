Dites adieu aux boutons sur votre peau avec ce masque à l’avoine et au lait fait maison!

Les produits faits maison et naturels sont une arme puissante pour lutter contre toute imperfection du visage, en particulier l’avoine et le lait.L’avoine est presque miraculeuse contre l’acné si elle est utilisée fréquemment!

25 janvier 20201: 06h00

La farine d’avoine est très efficace pour faire face aux imperfections du visage, telles que l’acné, grâce à cette céréale puissante qui combat l’excès de graisse naturelle. En plus de réduire les graisses, il nettoie, hydrate et exfolie également la peau. Avec ce masque d’avoine et de lait incroyable et efficace, vous obtiendrez un visage de rêve.

Masque visage à l’avoine et au lait

Pour compléter les effets efficaces de l’avoine, la meilleure option est le lait, le liquide vital qui contient des milliers de nutriments et de vitamines. Le lait est idéal pour réparer les tissus endommagés de la peau et, en outre, il servira à adoucir et à éliminer les peaux mortes.

Ingrédients:

2 cuillères à soupe de flocons d’avoine

Une demi-tasse de lait froid

Utilisez la farine d’avoine comme remède contre l’acné

Étapes de préparation:

La première chose à faire est de bien écraser le gruau jusqu’à ce qu’il soit bien moulu.

Dans un bol propre, versez le gruau moulu et une demi-tasse de lait froid et mélangez très bien jusqu’à obtenir un mélange homogène et épais.

Lorsque vous obtenez la texture susmentionnée, la prochaine chose que vous ferez sera de bien exfolier votre visage avec un nettoyant pour le visage.

Lorsque vous avez terminé l’étape précédente, votre visage sera prêt à recevoir le mélange de flocons d’avoine et de lait, étalez-le très bien et laissez-le reposer pendant environ 20 minutes.

Lorsque le temps indiqué passe, vous allez le retirer avec de l’eau froide abondante.

Utilisez la farine d’avoine comme remède contre l’acné