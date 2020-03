Dites adieu aux ongles longs et faux, ils peuvent faciliter la propagation de COVID-19

Les experts mettent en garde contre l’utilisation d’ongles longs ou faux pendant une pandémie

L’une des tendances les plus en vogue de ces dernières années est l’utilisation de faux ongles ou de longs ongles. Cela est sur le point de changer en raison de l’épidémie de coronavirus, selon plusieurs experts, ils peuvent ne pas être recommandés pour héberger des virus et des bactéries.

Elizabeth Dancey est experte en beauté esthétique chez Bijoux Medispa à Belgravia. Il a accordé une interview au UK Daily Mail et a déclaré que “de longs faux ongles ils hébergent facilement des champignons et des bactéries. Celles-ci sont transmises lorsque nous touchons nos visages, nos bouches, d’autres personnes et même des objets. »

«Les ongles longs, les vernis à ongles et les extensions d’ongles ont toujours été un« non »pour quiconque a besoin de mains impeccablement propres; infirmières, médecins, thérapeutes, cuisiniers, mères et soignants », a déclaré Dancey dans l’interview.

«Les médecins le savent et frottent rigoureusement sous les ongles avant de mettre des gants et d’effectuer une intervention chirurgicale; avec une brosse à ongles stérile et une solution désinfectante. Maintenant, nous devons suivre leur exemple. “

Soutenant les paroles de Dancey, le Dr Chike Emeagi, directeur médical de la Hampstead Aesthetic Clinic, a recommandé que les gens aient la longueur des ongles au-dessus du tissu de l’ongle et gardez-les aussi courts que possible.

Compte tenu des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour se laver continuellement les mains et éviter de toucher nos visages, les experts dénotent un problème avec les ongles longs car ces produits peuvent ne pas être en mesure de les nettoyer complètement si ce n’est pas fait la conscience.

“Les ongles longs ne sont pas tout à fait idéaux lors d’une épidémie simplement parce que prendre plus de temps pour nettoyerConclut Chike.

Avec des informations de Daily Mail

