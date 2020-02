Dites au revoir! Découvrez comment éliminer les points noirs du visage avec du dentifrice

Les points sont très communs, mais ce n’est pas pour ça qu’il faut vivre avec eux, découvrir comment les retirer chez soi avec juste un peu de dentifrice.

17 février 2020

Les taches noires apparaissent généralement principalement au stade de la puberté et de la vie adulte, principalement dans le nez, mais ne vous inquiétez pas, car nous vous montrerons comment les éliminer rapidement et efficacement.

Pour effectuer ce traitement infaillible, il est nécessaire que vous ayez les matériaux et ingrédients suivants à portée de main.

2 petits contenants

Cassonade

De l’eau

Une brosse à dents

Miel d’abeille

Bicarbonate de sodium

Dentifrice

Préparation et utilisation

Pour commencer, la première chose à faire est de nettoyer et de bien laver le visage et d’appliquer le dentifrice, puis de le retirer avec de l’eau tiède pour ouvrir les pores, puis dans un récipient, placez 3 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de miel.

Vous devez bien mélanger cette préparation, pour cela, vous pouvez utiliser un ustensile ou vos propres doigts, puis placez ce mélange sur la zone où vous souhaitez supprimer les points noirs et exfolie pendant plusieurs minutes.

Retirer ensuite avec beaucoup d’eau tiède, puis dans un autre bol ajouter une demi-cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de dentifrice, bien mélanger. Nous ajoutons ce mélange sur la peau et avec le pinceau vous devez exfolier pendant deux minutes.

Pour terminer le rinçage avec beaucoup d’eau et vous verrez comment ce traitement miraculeux agit immédiatement, il est recommandé d’effectuer cette procédure au moins une fois par semaine.

.