«Dites-moi comment cela s’est produit» aide à retrouver la parole des patients ayant subi un AVC

La fiction télévisuelle est créée, la plupart du temps, pour divertir les téléspectateurs avec des histoires auxquelles ils peuvent se sentir identifiés. Cependant, à d’autres occasions, il atteint d’autres objectifs très différents pour lesquels ils avaient été pensés, comme c’est le cas de «Dites-moi comment cela s’est produit», qui aider les patients qui ont subi un AVC.

Merche et Herminia dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Une équipe de recherche développe l’essai clinique «Dulcinea», avec lequel essayer d’aider à récupérer la parole des patients souffrant d’aphasie motricec’est-à-dire qu’ils ont du mal à exprimer le langage même s’ils comprennent bien. Ces gens essaient d’exprimer ce qu’ils ont dans leur tête, mais ne trouvent pas les mots avec lesquels matérialiser ces pensées.

Et quel rôle joue «Tell me» dans tout cela? Les patients aphasiques ont choisi 100 mots qu’ils jugent essentiels pour la communication de base, donc le projet “Dulcinea” utilise des dialogues de cette série pour que les personnes concernées les doublent. En tout temps, ils sont guidés par un orthophoniste qui les aide et un acteur qui explique le contexte de ces dialogues. En 2023, on saura si le procès a pris effet.

Le choix «Tell Me»

Nereida Bueno, chercheuse en psychologie à l’Université de Comillas, a expliqué à ‘Telediario’ qu’elle avait choisi ‘Tell me’ pour cette technique “par accès visuel aux mouvements exécutés par les acteurs et actrices lorsqu’ils veulent prononcer un mot, en plus de l’intonation, qui communique également des informations. “A cela s’ajoute le fait que la production de Ganga a des personnages d’âges variés et reflète des situations quotidiennes pour les malades.

.