Dites non aux colorants! Découvrez comment éclaircir vos cheveux avec ces remèdes naturels

Éclaircir nos cheveux peut parfois être une excellente idée

23 mars 202014: 33 h

En général, les filles qui ont les cheveux châtain foncé veulent les éclaircir un peu plus et pour cela nous allons vers les fameuses teintures mais souvent nous ne prenons pas en compte que ces produits chimiques peuvent nuire à nos cheveux, mais comment les éclaircir naturellement?

Aujourd’hui, vous apprendrez à éclaircir naturellement vos cheveux car il existe différents remèdes naturels qui vous permettent d’éclaircir vos cheveux sans avoir besoin d’aller aux teintures, en plus, ils n’apportent pas d’effets secondaires et parmi eux nous mettons en évidence: la camomille.

La camomille est parfaite pour éclaircir nos cheveux et pour l’utiliser, nous ne devons faire bouillir qu’une tasse d’eau avec un ou deux sachets de camomille, de préférence les fleurs, lorsqu’elle est suffisamment bouillie, éteignez-la et laissez-la reposer pendant 5 minutes, puis appliquez cette infusion sur tout vos cheveux et laissez-les agir pendant environ 15 minutes et c’est tout.

Bien que vous ne le croyiez pas, il est également possible de rincer nos cheveux avec du vinaigre et pour cela, vous avez besoin de 150 ml de vinaigre et 600 ml d’eau, puis mélangez très bien et appliquez-le sur vos cheveux pendant environ 15 minutes, après ce temps, vous pouvez facilement les enlever à l’eau tiède .

Enfin, nous recommandons la cannelle, pour cela, vous aurez besoin de poudre de cannelle et de votre revitalisant de préférence, mélangez ces deux ingrédients dans un récipient, puis appliquez-le sur vos cheveux et laissez agir pendant 12 heures et prêt, il vous suffit de vous laver les cheveux comme d’habitude.

.