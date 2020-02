Divinity avance la fin de ‘Butterfly Hunter’ au vendredi 7 février

La Fábrica de la Tele et Mediaset España arrêteront de chasser les papillons plus tôt que prévu. Malgré le fait que le groupe de communication avait initialement annoncé que le magazine ‘Butterfly Hunter’ allait lui dire au revoir vendredi 14 Février, enfin l’espace réalisé par Laura Lago se terminera pour toujours juste une semaine avant. Vendredi 7 du même mois, Divinity émettra le dernier versement de l’espace réussi. Cela a été annoncé par ses présentateurs en direct et sur les réseaux sociaux, il n’est pas fait mention de ce résultat, qui est déjà imminent.

Nuria Marín et Nando Escriban

Le programme présenté par Nuria Marín et Nando Escribano dit adieu pour toujours et il le fait avec une livraison très spéciale qui sera pleine de surprises, de souvenirs et beaucoup d’émotion. Cette émotion et ces larmes sont plus que prévisibles étant donné que le moment où les deux pilotes ont annoncé la fermeture du format ne pouvait cacher qu’ils étaient vraiment touchés. “Après sept ans, je ne m’attendais pas à ce que cela se produise”, a-t-elle déclaré, tandis qu’Escribano a reconnu que “nous avions toujours dit que” Butterfly Hunter “était immortel.” Il a également déclaré que “nous mourrons en tuant” et a voulu se rappeler à quel point l’espace a bien fonctionné cette fois.

“Nous avons été dans tous les horaires, dans trois chaînes différentes, nous avons eu toutes sortes de noms de famille (…) nous voulons remercier le public d’être toujours avec nous, de nous voir comme des spectateurs et de se tenir dans la rue (…) eNous vous en sommes très reconnaissants. Tenir sept ans sur l’antenne est compliqué“, a écrit Escribano. Quelques mots que Marín a voulu soutenir:” Combien de programmes peuvent dire qu’ils ont enduré sept ans de diffusion … c’est grâce à vous, ceux qui nous voient, ceux qui nous critiquent, grâce à La Fábrica de la Tele, Divinity, Mediaset, tous ceux qui ont opté pour nous, certains enfants qui n’avaient aucune idée de faire quoi que ce soit et qui étaient autorisés à faire ce que nous avons toujours voulu (…) nous avons eu une liberté absolue (…) nous avons pu diriger, présenter, expérimenter, les éditeurs ont essayé toutes sortes de choses… merci. “

Un nouveau format avec Nuria Marín

Le programme dit au revoir mais une partie de son équipe fera partie d’un nouveau pari de divertissement qui L’usine du Teleset et Mediaset Espagne se préparent conjointement et cela sortira de manière prévisible ce mois de février. Le nouvel espace est un magazine dans lequel la réalité et les talents de Telecinco et Cuatro seront commentés, il sera diffusé sur cette dernière chaîne et Divinity et se tiendra à Madrid, contrairement à ‘Butterfly Hunt’ qui a été produit à Barcelone. Nuria Marín sera l’hôte de ce nouveau pari de divertissement dans lequel l’humour, le plaisir et l’acidité seront très présents.

