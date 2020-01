Division dans la famille royale britannique, les princes ont pris leurs distances, disent-ils

Division dans la famille royale britannique, les princes ont pris leurs distances, assurent-ils | AP

La couronne britannique a subi de graves changements qui n’ont pas été entièrement positifs car ils indiquent une division entre ses membres, en particulier entre les princes Guillaume et Enrique.

Le rôle principal du prince Carlos, futur roi, a toujours été perçu comme quelqu’un qui pouvait moderniser monarchie Britannique, en réduisant sa taille et en le mettant en harmonie avec les autres maisons royales européennes. Ce processus aurait déjà pu commencer avec les nouvelles étonnantes de ces derniers mois.

Cependant, les changements ont un coût énorme pour Carlosdont le frère le prince André, tomba en disgrâce, tandis que leurs propres enfants, les princes Guillaume et Enrique, se sont distanciés.

André et Enrique le premier impliqué dans un scandale sur son amitié avec un individu reconnu coupable de délits sexuels, le second déterminé à jouer un rôle secondaire dans la royauté ne remplira plus fonctions réelles, formant une monarchie plus modeste et plus petite.

Charles dit depuis des années que la monarchie doit être éclipsée », a déclaré le rédacteur en chef du magazine Majesty Ingrid Seward. «Il est fermement convaincu que dans une si grande maison de Windsor, il y a trop de possibilités pour que les choses ne se passent pas bien. Et c’est trop cher. Ils ont besoin de trop de maisons, de trop de dépenses publiques. »

Vous pensez que Carlos Les derniers événements ne causent aucune grâce, surtout les problèmes entre Guillaume et Enrique.

Il se sent très triste, comme chaque père quand ses enfants se distancient. Mais je pense qu’il pense probablement que tout sera réglé au fil du temps », a ajouté Seward.

La situation des redevances a été résumée dans un portrait officiel inhabituel publié il y a deux semaines Palais de Buckingham pour marquer le début d’une nouvelle décennie. La reine Elizabeth II apparaît avec ses trois héritiers directs: Carlos, 71 ans; William, 37 ans, et Prince George, six ans.

C’est une image sereine de la monarque 93 ans entourée des trois personnes les plus susceptibles de lui succéder sur le trône et dissimule les turbulences et les déceptions autour d’Andrés et d’Enrique.

André Il est tombé en disgrâce au milieu d’un scandale. Son comportement avait déjà suscité des questions éthiques dans le passé, mais il avait pu conserver son rôle dans la royauté jusqu’à ce qu’il sorte pour défendre son amitié avec Jeffrey Epstein, un riche financier reconnu coupable de crimes sexuels, lors d’une interview en novembre.

Le deuxième fils du reine essayé de présenter son amitié avec Epstein comme quelque chose d’honorable et n’a pas exprimé une goutte de solidarité avec les femmes et les filles qui auraient été victimes d’Epstein.

Il pourrait encore être interrogé par les autorités des États-Unis et de la Grande-Bretagne au sujet de versions dont il entretenait des relations avec un mineur qui lui avait été présenté par Epstein, bien que le prince le nie. Il pourrait également être interrogé par des avocates qui ont poursuivi les héritières d’Epstein.

Lorsque sa situation est devenue insoutenable, Andres a annoncé sa décision de renoncer à ses redevances. Ni la reine ni Carlos Ils ont commenté l’affaire et la presse britannique a déclaré que Carlos lui-même avait dit à sa mère qu’Andres ne pouvait pas continuer à exercer des fonctions de redevance.

Enrique n’a été impliqué dans aucun scandale, mais de toute façon son attitude a consterné la famille royale. Au point qu’Isabel, qui parle rarement de sujets privés, a fait part de sa déception.

Avec son sourire souriant et ses cheveux roux, Enrique Il est l’un des membres de la royauté les plus populaires. Lui et son frère Guillaume ils étaient considérés comme essentiels pour que les jeunes se passionnent pour la royauté. Une grande partie du monde a suivi le mariage d’Enrique avec Meghan Markle, une actrice américaine à succès, au château de Windsor.

L’histoire fable du couple, cependant, n’est plus tellement. Enrique et Meghan ils se sentent prisonniers de leurs fonctions royales et harcelés par la presse britannique, et décident de réduire leur rôle dans la monarchie et de passer une grande partie de leur temps au Canada. Ils ont fait l’annonce sans consulter ni recevoir l’approbation de la reine.

Enrique il semble être débattu entre les souhaits de sa femme, Meghan Markle et sa loyauté envers le reine Et dans votre pays.

