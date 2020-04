DJ Drama & 24Hrs Reunite For “12 AM in Atlanta 2,” A “Gangsta Grillz” Project

C’est à peu près à cette époque pour un autre projet Gangsta Grillz. DJ Drama et 24Hrs se sont unis pour la première fois pour un album de Gangsta Grillz en 2017 lorsqu’ils ont partagé 12 h à Atlanta. Vendredi 10 avril, la paire d’artistes est revenue avec 12 heures à Atlanta 2, une offre de 16 pistes avec une myriade de fonctionnalités qui incluent des ajouts de Young Nudy, Seddy Hendrix, Kap G, MadeinTYO (le frère cadet de 24 heures), K Camp, Nessly, Wiz Khalifa, Lil Scrappy, Ty Dolla $ ign, Guap Tarantino, CashOnly et K Swisha.

L’offre lourde de pièges survient cinq mois après la sortie de l’album World on Fire de 24Hrs. 12 AM in Atlanta 2 présente un mélange éclectique d’artistes qui aident le chanteur-rappeur d’Oakland et le directeur de l’enregistrement de Philadelphie à élaborer un projet louable. Donnez 12 heures à Atlanta à quelques tours et dites-nous quelles pistes vous pensez être les plus remarquables.

Liste des pistes

1. Boujee Bitches ft. Young Nudy

2. Téléphone pas cher ft. Seddy Hendrix

3. Benz Freestyle

4. Phipps Plaza ft. Kap G

5. Selfies

6. Confiserie avec MadeinTYO & K Camp

7. Birthday ft. Guap Tarantino & CashOnly

8. OTW

9. Love Atlanta ft. Nessly

10. Passez Em Round ft. K Camp

11. Accrochez-vous à moi

12. Contenu ft. Wiz Khalifa & K Swisha

13. Vérifiez Da Mail ft. Lil Scrappy

14. Freddy

15. Superstar ft. Ty Dolla $ ign

16. Curtis Snow

.