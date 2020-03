DJ Kay Slay recrute Jadakiss, Queen Latifah et Bun B pour “Living Legends”

La cassette Living Legend de DJ Kay Slay a été abandonnée la semaine dernière et les fonctionnalités sont nombreuses. Le vétéran DJ a réussi à faire le pont entre la vieille école et la nouvelle en saisissant des paroliers de tous les horizons. Lors de la création du titre, DJ Kay Slay a décidé de saisir les vétérinaires pour livrer son thème. “Living Legend” présente Jadakiss, Queen Latifah et Bun B, trois icônes du jeu.

Jadakiss fait également l’éloge de son dernier album, Ignatius, donc ce verset se sent comme s’il était dans la zone. Queen Latifah s’éloigne du fait d’être productrice exécutive et actrice pour se replonger dans ses racines au micro avec une puissance surprenante. Ensuite, Bun B le lie avec son style de trille signature. Le refrain semble un peu décevant lorsqu’il est placé avec la quantité de talent sur cette piste. Pourtant, “Living Legend” exige votre respect.

Paroles Quotable

Ils parlent juste du jeu, je tourne les balades de minuit au Walk of Fame

Oscars, Grammys, j’ai construit le sol sur lequel tu marches

Je vous ai appris à incliner votre couronne, allez

Emmys et Golden Globes avant de cligner des yeux, mon amour

J’ai gagné tous les prix auxquels tu pouvais penser

.