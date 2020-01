DJ Khaled et Nicole Tuck accueillent leur deuxième fils

Un autre!

DJ Khaled et son épouse Nicole Tuck ont ​​accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon. Lundi, Khaled a partagé la grande nouvelle avec des photos de la salle d’accouchement.

“MERCI ALLAH ! MERCI MA REINE NICOLE! BÉNISSEZ DR JIN! UN AUTRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! », a écrit Khaled, qui est vu en train de fêter le docteur.

Il n’a pas encore révélé le nom de son bébé et il n’a pas Snapchat la naissance comme il l’a fait avec son premier fils, Asahd.

Khaled a d’abord annoncé que sa femme était enceinte en septembre. Tuck a fait ses débuts son bébé bosse pour la première fois au Diamond Ball de Rihanna le lendemain.

“Juste au moment où je pensais que la vie ne pouvait pas s’améliorer, j’ai reçu une autre bénédiction que ma reine attend pour un ajout à notre héritage”, écrit-il. «Je me sens plus inspiré que jamais maintenant. MA REINE JE T’AIME TELLEMENT! ASAHD JE T’AIME TELLEMENT! Et pour le petit garçon de mon QUEEN’S BELLY, je t’aime tellement! “

Khaled et Tuck ont ​​accueilli leur premier fils Asahd en octobre 2016. Le garçon de 3 ans, qui compte 1,8 million de followers sur Instagram, a été le producteur exécutif des albums de Khaled, Grateful 2017 et Father of Asahd en 2019.

Asahd était excité de devenir un grand frère. “Je ne peux pas attendre que mon petit frère arrive ici!”, A-t-il légendé une photo de lui en train de frotter le ventre de sa mère.

