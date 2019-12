DJ Khaled s'offre lui-même une Rolls-Royce personnalisée de 500 000 $ pour Noël

Travaillez dur, jouez dur.



Les affirmations positives et les médiations quotidiennes de DJ Khaled, ainsi que ses singles et albums à succès, lui ont donné la vie de millionnaire qu'il vit maintenant et avec un travail acharné, quelques cadeaux luxueux et Khaled l'a fait pour lui-même en cette saison des fêtes. Le père du créateur de musique Asahd est descendu de sa maison à Miami pour se rendre à New York et pendant qu'il était là, il a pris sa nouvelle voiture qui vaut un demi-million de dollars.

Romain Maurice

TMZ a rattrapé Khaled sur la Cinquième Avenue et le méga-producteur n'a pas hésité à montrer son cadeau sous la forme d'un camion Rolls Royce personnalisé de 500000 $. Le trajet est un Rolls-Royce Cullinan 2020 avec 25000 $ supplémentaires pour des fonctionnalités personnalisées. "C'est mon directeur, vous savez, je m'écoule", a-t-il déclaré aux caméras. "C'est mon quotidien à Miami, quand j'ai envie de conduire. Je ne conduis pas trop mais quand je conduis – mais parfois je m'assois et j'écoute de la musique – We The Best a beaucoup de musique à venir en 2020."

DJ Khaled était tellement fier qu'il a même sauté un squat devant la caméra pour une séance vidéo impromptue montrant sa nouvelle balade en ville. Regardez ci-dessous.

