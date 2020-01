DJ Khaled taquine la nouvelle collaboration de Drake

DJ Khaled et Drake préparent quelque chose.

Juste un jour après que lui et sa femme aient accueilli leur deuxième fils, le magnat de We the Best a repris le travail. Il a sauté dans un avion pour Toronto pour rejoindre le 6 God dans son nouveau manoir torontois de 35 000 pieds carrés.

«QUAND LES GRANDS SE CONNECTENT ET LES VRAIS AMIS / FRÈRES SE CONNECTENT. C’est toujours une GRANDE énergie! », A écrit Khaled sur Instagram.

Il a également partagé une vidéo d’eux jouant au basket sur le terrain OVO de Drake. “C’était une cravate”, a-t-il dit.

Pendant ses 24 heures à Toronto, ils ont également réussi à trouver le temps de se rendre au studio. “C’est incroyable ce que vous pouvez faire en 24 heures. J’ai hâte de partager ces moments et la vraie histoire avec vous “, a déclaré Khaled avant d’ajouter” DECADE SECURED “dans un post ultérieur.

Lenny S de Roc Nation a partagé une autre photo d’eux en studio avec plus de détails sur leurs sessions d’enregistrement. “Nouvel An. Nouvel album », a-t-il déclaré. «Le seul problème avec cette session est de décider avec quel monstre partir !!! Restez à l’écoute!!!!!! Au fait, @champagnepapi niiiiiiiiice house, je veux dire manoir, je veux dire succession, je veux dire, ambassade. Eh bien, vous comprenez. “

Khaled et Drake ont déjà une histoire de succès. Auparavant, ils se sont associés à des chansons comme «I’m On One», «No New Friends», «For Free» et «To the Max».

Khaled ne prend aucun jour de congé. En plus de préparer la suite du père d’Asahd de l’année dernière, il interprétera sa chanson nominée aux Grammy Awards «Higher» lors d’un hommage à Nipsey Hussle lors de la 62e cérémonie annuelle des Grammy Awards dimanche 26 janvier.