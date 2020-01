DJ Khaled, YG, Kirk Franklin et plus rendent hommage à Nipsey Hussle et Kobe Bryant aux Grammys

RIP NIP & MAMBA.



Avant le dimanche soir, les Grammys ont rendu hommage à feu Nipsey Hussle près d’un an après sa mort par balle en mars de l’année dernière. Tragiquement, son hommage se trouverait faire de la place pour deux, car il a finalement été projeté aux côtés de Kobe Bryant après le décès de la légende du basket-ball plus tôt dans la journée.

Cependant, la gamme d’artistes qui devait honorer Nip s’est trop bien adaptée, alors que YG et Roddy Ricch de Los Angeles se sont retrouvés parmi les collaborateurs Meek Mill, DJ Khaled, John Legend et le pilier du gospel Kirk Franklin alors qu’ils dirigeaient une interprétation émotionnelle du “Higher” de Khaled avec Legend et Nip avant que la foule ne se rassemble à l’intérieur du Staples Center.

Plus tôt dans la soirée, Nipsey Hussle a remporté son tout premier Grammy après avoir remporté à titre posthume le prix de la meilleure performance rap pour son morceau “Racks In The Middle”. Sa famille, dont Lauren London, sa grand-mère, son frère, sa fille et sa sœur ont tous accepté le prix au nom de Hussle. Quant à Kobe, l’hôte Alicia Keys a fait appel à Boyz II Men pour une performance impromptue de “Il est si difficile de dire au revoir à hier” avant d’afficher ses maillots Lakers n ° 8 et n ° 24 au-dessus de la foule.

