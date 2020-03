DJ Paul et Trippie poursuivis pour violation du droit d’auteur sur le single “Death”

DJ Paul fait déjà face à une action en justice d’un groupe d’artistes poursuivant Three 6 Mafia en justice, et maintenant une autre bataille juridique avec Trippie Redd est en cours.



Un groupe d’artistes a récemment frappé Three 6 Mafia avec une multitude de réclamations pour violation de droit d’auteur, et maintenant DJ Paul envisage une autre bataille judiciaire. Pendant la montée de Three 6 Mafia, le groupe d’artistes a déclaré avoir collaboré avec Juicy J et DJ Paul pour aider à écrire, produire et enregistrer leur musique. Ils disent également qu’ils n’ont pas été correctement rémunérés pour leur travail, alors ils poursuivent Three 6 Mafia en justice.

Selon un rapport fait par TMZ mercredi 4 mars, DJ Paul et Trippie Redd envisagent une nouvelle action en justice. Un homme du nom de Reginald Boyland de On The Strength Records déclare que le morceau “Death” de Trippie Redd échantillonne le single de DJ Paul “Hit a Muthaf * cka” en 1997. Eh bien, apparemment en 2015, Boyland et DJ Paul ont mis fin à une bataille juridique avec Boyland se voyant attribuer les droits de “Hit a Muthf * cka”. Boyland a poursuivi le DJ Paul en prétendant que le morceau avait échantillonné sa chanson “Pimps In The House”.

Boyland emmène DJ Paul – qui a aidé à produire “Death” – et Trippie devant les tribunaux parce que personne ne l’a approché pour utiliser l’échantillon. Il cherche à obtenir une partie des bénéfices de la chanson et poursuit pour violation du droit d’auteur. Trippie Redd n’a pas encore commenté le procès.

