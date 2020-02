DJ Paul publie une version remasterisée de “Sweet Robbery, Pt. 1” de 1994

DJ Paul est là depuis une minute, et le membre de Three 6 Mafia s’assure que nous rendons tous nos respects aux OG. Vendredi, Paul a sorti une version remasterisée de sa chanson de 1994, “Sweet Robbery”, accompagnée de visuels pleins de suspense. Le morceau de 25 ans raconte de manière célèbre Paul et ses collègues de Triple 6, Crunchy, Koopsta et Lord Infamous, alors qu’ils participent à un vol qualifié de drogue. Dans le monde de l’histoire de la chanson, Paul est confronté à des décisions particulièrement troublantes et difficiles, comme de tirer ou non sur un bébé pendant le raid. La bataille intérieure prend la forme bien connue d’un diable sur une épaule et d’un ange sur l’autre. Finalement, un présentateur rapporte que Crunchy est tué par la police dans le récit de la chanson, et que DJ Paul est “toujours en liberté”. Les visuels, qui ont été publiés par Worldstar Hip Hop en tant que clip vidéo officiel, prennent le thème sombre de la chanson et donnent vie à la narration lyrique.

Fin 2019, Juicy J a dévoilé une prochaine tournée de retrouvailles pour Three 6 Mafia.

Paroles Quotable

Un ange est apparu et a dit: “Vous savez que vous vous trompez”

Mais un démon est venu et a dit: “Tire ce ton!”

Mais le diable a l’avantage parce que je suis plein d’herbe

Il a dit que je les frappais comme des bourdons comme un bourdon

J’ai fait des trous dans le placard, tout le monde a attrapé leurs oreilles

Mais j’aime plutôt garder le silence alors j’ai giflé le silencieux

