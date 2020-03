Djimon Hounsou commente que son fils est appelé le N-Word

Djimon Hounsou est apparu sur un podcast plus tôt cette semaine pour commenter comment sa chanson de 10 ans, appelée le N-word, l’a affecté.



Djimon Hounsou était un invité sur The Clay Cane Show de Sirius XM la semaine dernière et a pris le temps de commenter que son fils de 10 ans était appelé le N-mot par un autre enfant. Hounsou, bien connu pour son rôle dans Blood Diamond, devrait apparaître dans A Quiet Place Part II, chaque fois qu’il sortira. Cependant, Hounsou admet avoir beaucoup plus à l’esprit que le simple retard de son film.

“Je suis allé une fois voir un fils à un match de football et il m’a dit qu’un autre enfant l’avait appelé le mot N. C’est comme ça que ça commence”, a expliqué Hounsou. “Il [his son] se demande: «Pourquoi devriez-vous m’appeler comme ça?», je me demandais: «Quand commencent-ils à être traités comme des citoyens de seconde zone?» ».

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait géré la situation, Djimon était bouleversé, admettant qu’il était difficile de discuter de ces choses avec son enfant car il ne vit pas avec lui. Djimon est actuellement au tribunal pour demander la garde partagée de Kenzo avec sa mère.

Ryan Miller / . (2011)

Compte tenu du contexte, Djimon a dit à son enfant de ne pas prendre la haine personnellement, lui offrant que “certaines personnes se sentent simplement en danger et ont l’impression de devoir vous appeler des mots dérogatoires”.

N’oubliez pas que Kenzo n’a que 10 ans. Nourriture pour la pensée.

